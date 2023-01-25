東方日報B1：卓百德估地產股兔年步步高陞

樓市未動，股市先行。恒生地產分類指數從去年10月低位18,389點，回升至近期兩萬六、七樓上，升幅約五成。星級分析員卓百德(Peter Churchouse)接受本報專訪時更豪言，踏入兔年，本地地產股未升完，至少要升至股價較資產淨值(NAV)折讓收窄至35%才叫合理，即現價較之仍有約一成半上升空間，這或預示今年地產股可止跌回升，惟幅度或僅幾個百分點。

而且，如果金融市場今次「估中」樓市，地產股的升幅不止於此，即現價仍然便宜。他解釋，地產股目前「仍低於NAV(資產淨值)、低於帳面值、低於股息回報率的長期平均值很多，故一輪急升之後，現價計估值仍然不貴，股價仍未進入泡沫範圍」。

以NAV為例，他指出，歷史上香港地產股股價平均較NAV折讓28至30%，目前該折讓率仍維持在50%左右。其中，收租股歷史股價較NAV折讓也達35%，換言之股價要回歸到30%折讓率，才算是合理的估值。

他看好零售收租股，尤其是高端商場收租股，因為日用品零售如餐飲、衣服等零售一直都靠本地需求支撐而沒有下跌，反觀高端零售在疫情期間大跌，2021年來港旅客更曾銳減逾95%，所以「顯著的反彈不會出現在超市或普通衣履店，而會在珠寶、手錶、時裝等」，而近期高端零售樓面的租賃情況亦回升。

至於大眾關心的住宅樓市，他認為，樓價自2021年中的高位，已反覆回落約兩成，在與內地通關效應下，港樓最壞情況或已過去。目前內地是少數不陷衰退，反而有不俗經濟增長的國家，「而且中國推動的政策都指在推動增長，今年仍然看到內地在加大流動性」，故預測香港可從內地寬鬆貨幣政策和保持增長中獲益。

他預測，今年香港利率或要跟隨美國加息一至1.25厘，但按揭利率並不會同步增長，原因是本地銀行的流動性相對充裕，創造了較好的條件。「在香港，有錢、能夠承受未來加幾次息負擔的樓宇買家，一般都可以取得按揭；可是在美國，有錢、能承受負擔的人通常都申請不到按揭貸款，因為美國的流動性乾涸」。

他估計，通關後本港住宅市場將會由1,500萬元或以上的高端豪宅成交所帶動，整體樓價可望在上半年見底，並在下半年有一個較慢的「U」形回升，而非「V」形急速反彈，原因是利率相對過往10多年高企，削弱了部分人的買樓能力。