曜熊理財：經濟復甦支撐中港基金投資價值

恭賀投資者兔年大吉，投資躍升。對投資中國及香港基金投資者來說，今年是重要一年，內地重新開放，從最悲觀的情緒中轉變過來，市場預期會逐季改善。估計今年會在經濟復甦下支撐長期的投資價值。

經濟復甦是影響中長期趨勢的最重要原因，內需刺激政策將在今年及往後給予企業更強基本支持。對於2023年的中國及香港基金投資市場行情，都以復甦為主。

環球及美國基金方面，仍以加息為主要影響因素，高通脹繼續降低消費者的購買力，尤其是中低收入家庭。展望兔年，投資者普遍預計未來幾個月的經濟增長空間有限。

美聯儲貨幣政策似乎有着不同的意見。美國達拉斯聯儲主席洛根表示，在美聯儲下次會議上進一步放慢加息步伐可能是合適的。美聯儲可能需要逐步加息，可能在下次會議上進一步放緩加息步伐至0.25厘。

2023年全球股市開局強勁，但建議投資者仍要小心為上。經濟數據仍然不穩定，假若今年下半年美聯儲停止加息後，投資市場走勢將更為明朗。現在就認為通脹威脅已經完全過去還為時過早，核心通脹率高於預期的可能性仍是市場面臨的一個重大風險。

曜熊理財策略董事馬煒喬