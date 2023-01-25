福兔迎春！投資專家大派新春利是股 大展鴻「兔」
2023年01月25日 09:00
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【1、羅尚沛：中石化 力爭上游】
銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，兔年已至，港股上半年仍然看好，有機會上試24,000點，當中原因包括兩會及近期公布的中國經濟數據都算對板，加上2023年有復常概念、通關概念，希望可以再刺激股市向上，第一個目標為24,000點，若企穩的話可再上望更高一點；若企不穩的話，回吐時亦是股民低吸機會。
至於兔年利是股，羅尚沛指可以留意中國石油化工(00386)，第一點是近期股價企穩4港元，似乎有力向上；第二點是視乎油價會否在冬天完結前，再衝上接近90元水平，若真如此，股份亦能受惠；第三點是3月份的國企改革將是重頭戲，若拍板的話，市場會否一如以往再炒三隻石油股呢？最近從中石化股價中都似乎有些「春江鴨」先入場，中石化目標價為4.5元，甚至有機會衝至4.8至5元水平，至於止蝕位則為3.8元。
【２、植耀輝：新秀麗 步步高陞】
耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股在兔年波幅可能會較大，投資者短期或會較為關注復常、經濟復甦等概念，這對港股走勢都會有較大支持。此外，這段時間亦能看到不少外資大舉進場，這種情況都會有利於港股短期走勢，預料有機會向上挑戰22,500點水平。至於兔年利是股，植耀輝建議股民可以留意復常概念板塊，當中新秀麗(01910)過去兩年業務發展不斷改善，而且在內地經濟復常之下，相信未來業績表現會愈來愈好，股民可以考慮作中長線部署。
【３、溫鋼城：藥明優質 日進斗金】
iFAST Global Markets副總裁溫鋼城表示，2023年年初時恒指表現較佳，有望勢頭能夠延續，而個別股份今年亦有不錯的投資機會。今年的利是股推薦藥明生物(02269)，他認為藥明生物旗下公司去年遭美國列入未經核實清單，股價捱沽，但去年底已從未經核實名單中移除，集團在打壓期間，盈利仍可以維持正增長，當業務重回正軌時，自然對集團有正面幫助。溫氏指，藥明生物較為強勢且優質，股價短期而言仍有較大上升空間，若回調至60、61元附近，股民可考慮趁低吸納，目標價83元，防守位置則為49.8元。
【４、李偉傑：中國聯塑 風調雨順】
華盛證券經紀部董事李偉傑表示，隨着疫情開始淡化，相信恒指將在兔年回復正增長並追落後。利是股方面，他推介建材股中國聯塑(02128)，皆因內地政府積極推出扶持內房政策，包括提出「保交樓」、「四支箭」，以及「金融16條」等，加上內地抗疫已長達3年，而防疫措施終於放寬，有望協助內地樓市於今年逐步回復增長。種種正面因素下，主要製造及銷售管道建材的中國聯塑，盈利表現預料將會得到改善。
【５、溫傑：中國A50 ETF 機遇並存】
凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，兔年股市走勢將會非常波動，因為於過去兩三個月，港股已經累積較大升幅，已大部分反映通關、經濟向好等利好因素，未來可能面對全球經濟衰退或美國繼續加息，不排除港股出現下跌情況。
不過，溫傑指港股於第二季或下半年，經濟復甦及企業盈利繼續增長下，可以帶動港股回調後進一步上升，形容港股於兔年是「機遇並存」。
利是股方面，溫傑選擇了A股ETF 南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF(03003)，他認為支持港股向好的因素亦有利A股走勢，即使現時A股明顯落後，當通關令經濟向好，對A股企業盈利將有明顯幫助；加上從資金流向可見，外資已開始部署A股。他建議大家亦可及早部署A股，當其他投資者進一步入市，帶動股價上升時便可獲利。