福兔迎春！投資專家大派新春利是股　大展鴻「兔」

【1、羅尚沛：中石化 力爭上游】

銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，兔年已至，港股上半年仍然看好，有機會上試24,000點，當中原因包括兩會及近期公布的中國經濟數據都算對板，加上2023年有復常概念、通關概念，希望可以再刺激股市向上，第一個目標為24,000點，若企穩的話可再上望更高一點；若企不穩的話，回吐時亦是股民低吸機會。

【２、植耀輝：新秀麗 步步高陞】

【３、溫鋼城：藥明優質 日進斗金】

【４、李偉傑：中國聯塑 風調雨順】

【５、溫傑：中國A50 ETF 機遇並存】

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，兔年股市走勢將會非常波動，因為於過去兩三個月，港股已經累積較大升幅，已大部分反映通關、經濟向好等利好因素，未來可能面對全球經濟衰退或美國繼續加息，不排除港股出現下跌情況。

不過，溫傑指港股於第二季或下半年，經濟復甦及企業盈利繼續增長下，可以帶動港股回調後進一步上升，形容港股於兔年是「機遇並存」。