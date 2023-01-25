美司法部擬起訴Google非法壟斷數碼廣告市場

外媒報道，美國司法部聯合國內八個州包括，紐約、加州、弗吉尼亞、新澤西、康涅狄格、卡羅拉多、田納西及羅德島正式起訴谷歌(Google)，指其非法壟斷數碼廣告市場，並尋求拆分Google數碼廣告技術業務，將成為40年以來最大規模的企業拆分案；且今次為司法部兩年多以來第2次起訴Google，於2020年10月特朗普執政時，司法部指控Google利用壟斷實力，通過排他性的協議阻止互聯網搜索的競爭，而該案已定於今年9月開庭審理。

司法部起訴的消息傳出後，Google母公司Alphabet A類股於美股尾市曾低至97.2美元，日內跌約2.5%，最終收跌2.09%。

分析指，近期已有迹象顯示，Google將遭到更大力度的反壟斷監管，如美國司法部批准，主管反壟斷的助理司法部長Jonathan Kanter監督涉及Google的案件與調查，授權讓長期對Google持批評態度的Kanter處理針對Google廣告技術業務的潛在訴訟。

隨後Google回應訴訟案指，美國司法部的行動很大程度上重複了得州檢察長毫無根據的訴訟，而有關訴訟基於一個有缺陷的論點，且將減緩創新、提高廣告費用，並令成千上萬的小企業及出版商更難於發展。