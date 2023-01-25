【星期四．炒啲乜】港股兔年有望紅盤高開？

明日(26日)是兔年首個交易日，相信大部分投資者都期望可以紅盤高開高收，發個新年財。

恒生指數在虎年累挫1,757點或7.38%，但在虎年最後一個交易日成功重越22,000點關收爐，「虎」盡甘來。展望兔年，股民皆希望股市可以「兔」氣揚眉，人人荷包滿滿！

港股本周只有兩個交易日，假期氣氛依然濃厚，大市成交可能較靜。再者，A股繼續假期休市，北水暫停，故市場焦點或放在外圍經濟數據以及美股業績期上。

當中，繼微軟、強生等美企放榜後，雪佛龍、英特爾等也會陸續派成績表，左右美股走向。同時，美國聯邦政府債務已觸及上限，國會何時可以達成共識通過法案進一步放寬債務上限仍待觀察。

此外，市場也關注美國上季國內生產總值(GDP)、美國上月個人消費開支(PCE)物價指數、1月日本東京消費物價指數(CPI)等經濟數據。投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，部署時謹記持盈保泰。

1、【陳樂怡：港股大幅反彈後 市場後續將關注這些指標...】

2、【曜熊理財：經濟復甦支撐中港基金投資價值】

3、【鄺紫珊：亞太市場投資機遇處處】

4、【郭家耀：受惠行業復甦 本間高爾夫值得跟進】

5、【葉尚志：港股10天線成好淡分水嶺】