投資者押注美聯儲將結束加息？分析恐鮑威爾令市場失望...

美股標指本年至今累漲近5%，因市場期待美國聯儲局將會結束加息。不過，根據Wolfe Research稱，投資者今年在股市上押下大量通脹下行的賭注或不會成功。其分析師認為，這可能是一個錯誤，因美聯儲主席鮑威爾及其他政策制定者誓言要保持警惕，直至他們確信通脹正下降。

市場定價顯示，美聯儲可能會將基準借貸利率再上調0.5厘或更多。據芝加哥商業交易所集團(CME Group)數據顯示，聯邦基金期貨預計今年底會有一些溫和的減息行動。

Wolfe Research一份客戶報告中指出，市場大大低估了美聯儲主席避免20世紀70年代式通脹復甦的願望，相信鮑威爾將在2月1日的發布會上保持鷹派基調，令市場失望。

上世紀70年代，美聯儲提高利率，以控制通脹，但出現經濟疲弱迹象時又降低利率，導致了20世紀80年代早期更為嚴厲的加息，令經濟陷入雙底衰退。

DateTrek Research聯合創始人Nicholas Colas日前報告指，對美國市場來說，2023年的新觀點是當地經濟可以避免深度衰退，因通脹正迅速下降，令美聯儲很快結束加息周期，甚至在今年較後時候考慮減息。相反，歷史還表明，美聯儲最常在衰退期間下調政策利率，現時美國經濟幾乎沒有衰退迹象。

在下次議息前，美國周四(26日)將公布第四季國內生產總值(GDP)，而周五(27日)亦公布個人消費開支(PCE)物價指數，屆時市場將可更了解當地經濟表現。