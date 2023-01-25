港股專家指點迷津　教你「兔」現贏開巷

今日是兔年大年初四，又是一年一度迎財神的重要日子！股民都希望新的一年在「財神」眷顧下，投資股票得心應手。今日就找來兩位知名投資專家，同大家分析港股4大重點板塊的投資部署，祈求催吉避凶，投資旗開得勝！

先講大市走勢，香港股票分析師協會主席鄧聲興同意港股最壞時間已過，沒想到港股早前跌至14,500點水平。他指出，從基本面看，之前最影響港股走勢的是息口及疫情，料息口快將見頂，就算未見頂，都是接近轉向，預計美匯指數已下滑至105樓下，股市通常炒預期、炒前瞻，雖然未必即刻轉向，但方向如已到盡頭，則利好估值。他又認為，無論本港或內地，疫情防控上都傾向放鬆，復常可望令經濟活動正常，去年中國的國內生產總值及香港本地生產總值(GDP)基數低，今年經濟料有改善，利好股市。

鄧聲興：恒指上望23000

鄧聲興預計，今年港股有條件升上23,000點水平。談及科指走勢，他料有機會升至5,200點，到達去年中的高位，但走勢可能較為波動。對於內地股市，鄧聲興關注中美關係問題，料美國對華政策不變，即使在某些時間緩和，但在很多行業、範疇上對內地打壓的政策不變，中美關係衝突已升級，由以前貿易戰打到科技戰，再到金融戰，情況令中國發展模式轉變，由全球供應鏈角色，變成轉向內循環，減少依賴外部經濟。他預期，今年滬綜指見3,400點，滬深300指數見4,000點以上。

元宇證券基金投資總監林嘉麒則指，股市走向先要視乎內地復常情況，今輪由去年11月開始上升，是由於內地防疫政策放鬆及有微調，之後經濟活動會否再度蓬勃，也影響港股能否更上層樓。

林嘉麒：滬綜見4千不難

林嘉麒指，上季港股動力較弱，即使有好消息如宣布「黃碼」取消及美國消費物價指數(CPI)低過預期，都未能令恒指突破，認為恒指需更多催化劑才可再向上，料未必跌得多，但需時整固。他預期，恒指可見23,000至24,000點水平，惟風險是經濟復常失敗，即如內地重開但新冠確診數字上升，影響員工上班，經濟活動恐受拖累。

林還提到要留意人民幣因素，內地通脹低，如復常順利，加上外資看好明年A股，走勢料不會太差，滬綜指升上4,000點不算難，或可見過去幾年高位如3,600至3,700點。另一方面，他指要留意內房問題，如獲得全面解決，資金對內地股市信心更大。

光大證券國際早前預期，港股於今年出現中長線的反彈拐點，給予恒指目標23,000點，科指全年目標為4,600點，滬綜指則為3,500點。

【航空股：逐步復甦 國航看俏】

國際航空運輸協會(IATA)預期，今年航空業將會恢復盈利能力，料將錄得46億美元盈利及7,790億美元收入。內地航空股可否再度起飛呢？

鄧聲興表示，內地優化防控措施，對外未全面開放，料暫時主力開放省份之間經濟活動，因此帶動旅遊相關板塊如餐飲、網上旅遊平台，航空股主要靠國際航線，但料始終對國際航線審慎，原因是內地未必可應付大量染疫病人，內地不像香港到處有診所，主要提供醫院為病人診治，如有太多病人湧入，醫院恐難以負荷。

宜分注吸納忌高追

憂南航東航仍勁蝕

他提醒，投資者之後宜留意航空股數據，但他認為數字未必很理想，指航班目前的確增加，不過只是多了人搜尋資訊，而不是乘客數目上升，又指就算通關，疫情仍影響民眾公幹及出遊。他建議，南航可候回吐吸納，東航則待其回試3元承接再作考慮。

光大證券國際早前指，港府放寬入境限制，內航恢復國際航線，加上中國取消航班熔斷機制，看好東航，認為該股具追落後空間。

【科技股：玩法轉變 留意京東】

鄧聲興預期，息口見頂對科技股、新經濟類股份估值有幫助，但政策面上跟以往已不同，內地提倡「共同富裕」，表示平台經濟不可壟斷市場，不可無序擴張。這類股份曾以高增長及市場份額不斷提升的特點而獲得高估值，但現時「玩法已不同」。

美團可分兩注買入

林嘉麒則提醒投資者留意中概股審計結果。他認為，去年是科技股近年業績最差時期，今年料重拾收入及盈利動力，主要受惠經濟活動再開始，並預計科技股將回穩，雖然料已見底，但波動性仍大。

鄧聲興指出，科技股最壞時候已過，當中偏好美團，指其營運餐飲及外賣的業務簡單，續看好其外送業務，公司經歷整改後，業績盈利仍不錯，外界曾擔心其提高騎手福利及減少佣金可能影響利潤，但業績顯示未受影響。不過，該股仍有陰霾，因為騰訊實物分派美團，料為後者帶來沽壓，但撇除此因素，他看好美團前景，給予目標價211元，並建議如投資者打算追入，可分兩注入市以分散風險。

林嘉麒也認為，美團前景樂觀，指其股價雖有沽壓，但投資價值高，因業績轉虧為盈，不妨觀察之後哪位投資者沽貨，而且美團累升不少，如果騰訊把美團清倉，令後者最大不明朗因素消除，屆時股價料貼近低位或合理水平，目前則難以預測其股價，150至160元料為合理調整區間。光大證券國際之前對美團給予200元目標價。

怕騰訊大股東沽貨

談及騰訊，鄧聲興指手遊是一個較敏感範疇及有關意識形態，雖然該股最壞時間已過，基本面也不錯，但問題始終是南非大股東Naspers會繼續沽貨，且業務敏感度較高，從遊戲業務上分析，料未成年玩家成年後，對遊戲興趣或減少，如果透過限制玩家打機，玩家或變得不太沉迷，購買力、參與度及忠誠度會受影響，但要留意，騰訊不少業務靠手遊維繫。

鄧補充，騰訊近一兩年積極發展企業騰訊，如遠程辦公室軟件及開會軟件等，此部分未來有機會成亮點，原因是這類業務不會受打壓，也能服務經濟及社群。如能幫助提升中小微企業效益及競爭能力，有關業務會受到鼓勵。他預期，騰訊有機會重上250天線樓上，即約348元水平，樂觀的話可見380元，惟提醒近來不少股份升得急，如想入市宜分兩轉，不宜心急，又指恒指去年10月由14,500點水平升至目前位置，升幅已不少。

林嘉麒也認為，投資者可留意騰訊，料其廣告收入可受惠經濟活動好轉，並指由於去年遊戲版號審批數目不多，且涉及的遊戲並不算出色、收入或盈利高，故騰訊的遊戲版號審批情況惹憧憬，或帶動其收入及前景。他指，騰訊今輪升勢急，股價料回落至280至300元左右，港股或需調整，跌回18,000關。

快手業績持續好轉

此外，鄧聲興對京東看法正面，並指該股在電商方面市佔比阿里細，所受打壓因素影響較小，令市佔得以提升，目標價280元。

【內需股：薦買中免 蒙牛可吼】

林嘉麒也指中免可受惠旅遊復常，前景樂觀，其收入及盈利表現理想，投資者可繼續留意，該股短期股價上升不少，難免會有調整，但不會太深，料續受旅遊開放相關炒作帶動，又指其為非一般內需股。

光大證券國際早前稱，中免是內地唯一具免稅品全渠道經營資質的企業，市佔率大幅領先同業。公司擁有全國最完整的免稅零售渠道，同時在內地及亞太地區的主要航空樞紐擁有經營免稅店的專營權。

偏好潤啤 看淡體品

林嘉麒指，蒙牛受原奶價格等因素拖累，之前毛利率受影響，一些中高端產品增長呈現放緩，經濟氣氛似乎影響了乳酪產品的銷情。他對該股看法較為基本，未太看好，原因在於其產品結構及整體消費力未復甦，當股價有較深度調整始作考慮。

不過，光大證券國際認為，蒙牛近年高端市場份額穩升，加上積極拓展新的銷售渠道，而開發低線市場將利好滲透率進一步提升。蒙牛的海外產業鏈完整，在原奶價格上升下確保供應穩定，緩解成本壓力，龍頭優勢明顯。

本地餐飲值得留意

【收息股：領展受捧 中移高息】

鄧聲興也看好領展前景，但指要留意市場復甦情況，不能單從收息角度分析。領展表現在於提高股東價值，即資產淨值方面表現理想，隨着市場復甦，其收租物業價值也會上升，因此着眼點不宜只放在息口。他又認為，領展可受惠防疫措施逐步放寬，其未來股價走勢要視乎息口，料大機會回升至64元。

港鐵38元樓下可撈

林嘉麒指，若美國放慢加息，領展吸引力才會更大，其續租情況雖然理想，但加租未必加到太多，領展相對其他收租股較貴，估值未算便宜及合理，待股價回落至約50元才考慮。

內房吼越秀候低買