【致富智庫】打工仔想兔年開工大吉？催旺運勢有秘技

踏入2023年兔年，打工仔如果想在新一年工作順利、升職加薪、行運一條龍，就必定要留意開工吉日吉時，同時熟讀辦公室風水宜忌！不過，疫情仍未消散，如果有打工仔在家工作(Work from Home，WFH)或正在放假，同樣有增強運勢秘技。

【1.吉日吉時開工】

打工仔在吉日吉時開工，有利全年運勢。玄學師傅指，開工吉日的選擇很重要，能夠挑選到吉日，且沒有與生肖相沖，固然最好。新年開工吉日共有5個，分別是1月23日(初二)、1月27日(初六)、1月30日(初九)、2月1日(初十一)及2月2日(初十二)，打工仔須留意當日是否與自己生肖相沖，相沖宜另擇吉日。想增強運勢，上班族只要在吉日吉時於公司開電腦、清潔桌面即可。從事銷售的人不妨致電給貴人及大客戶，以在新一年保持良好「貴人運」。

【2.WFH可WhatsApp拜年】

很多打工仔未必可以在5個吉日開工，但即使是WFH或者正放假的打工仔，利用以下方法一樣可以在吉日吉時開工。WFH的打工仔可以在吉日吉時以電郵或WhatsApp等向上司及同事拜年。正放假的打工仔可以在吉日吉時返公司跟上司打招呼，並在吉時返自己座位稍坐。如打工仔在初二吉時前(早上7時前)已開工，則於吉日吉時前在公司宜保持沉默，避免和上司、同事打招呼及說話，靜待吉日吉時開口說話才正式開工。

部分打工仔的公司的開工日子並不是吉日，又或者在初四(1月25日)、初五(1月26日)，在歲破、月破的日子要開工，因此不妨考慮請假，初六才開工，又或者提早上班，避開在欠佳的時間開工，例如初三(1月24日)回公司開電腦，處理少許工作，運勢會更佳。

【3.收藏開工利是】

打工仔新正頭開工最期待收利是。玄學師傅提醒，收利是可以沾到別人財福，若打工仔收到上司的開工利是，可以選擇把它收藏，不要花掉，並放於家中，運勢可更旺。

【4.辦公桌要整齊】

想工作得心應手，乾淨整齊的枱面少不了。在風水學上，寬闊的辦公桌象徵前景寬闊，但不是人人都有一張大枱，因此打工仔要做的是盡量令桌面整齊清潔，除了風水外，在心理學上也指出，桌面雜亂的話，工作時恐令思緒無法清晰。

【5.電話宜放左邊】

辦公桌上物品擺位也有學問。風水學上有「左青龍，右白虎」、「龍怕臭，虎怕吵」之說，打工仔不妨把發出聲響的物品放在辦公桌左邊，如手機及電話等，若把電話放在右邊，則可能會在通電話時遇上蠻不講理的對象，以及多抱怨的情況。至於右邊則可以放些較少移動的物件，如資料夾及文件等。

此外，打工仔在桌上擺放物品時，需掌握「左高右低」的特點。據風水學原理，左邊(龍邊)為水，水往低流，故有「龍高虎低」之說。若右邊(虎邊)有太多雜物，則會降低積極性。此外，青龍需杯，若飲品放於左邊，亦能提高工作運勢。

【6.植物解柱衝擊力】

打工仔如果長期坐在橫樑下或柱子旁，無形中或產生壓迫感。最佳的化解方式就是把座位移開，或只讓橫樑壓着桌子，而非直接壓在座位上方。若無法移開座位，可把五帝錢或玉石貼在椅子下方，提升自己氣場，減少橫樑帶來的壓力。此外，如果座位旁有柱，建議在對着柱的方向上擺放一盆綠色植物，降低柱的衝擊力，減少做事三心兩意，或失誤的機會。

【7.座位有靠事業穩】

如果打工仔的座位後方為通道時，人來人往，受腳步聲等雜音打擾，自然無法專心工作。若是身後有窗戶或門，也會坐得不安心。因此，不妨加高椅背化解，營造高人一等的感覺，有助提升運勢。打工仔又可考慮擺放屏風，讓屏風當成靠背，代表事業有靠山。另外，別在背後放置垃圾桶，否則令工作上雜事變多，難以招財，建議可放右邊，以免有負面影響。

【8.走道暢通利互動】

辦公室通道就如血管脈絡，暢通無阻則能運作正常。若打工仔在通道胡亂堆放雜物，恐導致同事間溝通不良，工作欠效率，且有礙財運。另一方面，樓梯在風水上有「樓梯煞」之稱，如果打工仔座位附近對着樓梯口，情緒上較易急躁，易與他人引起口舌之爭。欲化解，可在樓梯口放置布簾遮擋或綠葉盆栽，令氣流流動有助緩衝。

【9.催旺人緣靠粉晶】

打工仔想升職加薪，就一定要在家中或辦公室催旺文昌星及財星。在中宮位置擺放流動性強兼帶綠色的物品，可催旺升職機會，最佳選擇是四支富貴竹。至於加薪，可於正南財星位置放有水的擺設，或多用紅黃兩色，雙管齊下更有望升職加人工。

晶石擺設多年來深受歡迎，其中粉晶不只對桃花有幫助，打工仔也需要好人緣，所以不少人會在辦公室放粉晶，但擺放位置要考慮清楚，粉晶需按個人桃花位放，故亂放置恐招來爛桃花！屬猴、鼠或龍的朋友，桃花位在正西方；屬虎、馬或狗的則在正東方；屬豬、兔或羊的在正北方；蛇、雞或牛在正南方。

【10.節前還清欠債】

「欠債總要還」，新年最忌諱就是欠別人錢，無論是同事之間的飯錢或停車費等，建議打工仔在過年前一次過還清，千萬不要欠錢過年！

很多人都聽說在辦公桌上擺放仙人掌可趕走小人，但帶刺的仙人掌反而會令小人得逞，如果要擺放，最好不要帶刺。同時，仙人掌會把貴人刺走，打工仔擺放金錢樹、開運竹等植物更好，同樣有帶來好運、招財的效果。