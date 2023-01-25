玄學家料恒指兔年波幅8000點　銀行旅遊業屬水最旺

玄學金融家鄭勤龍認為，兔年立春八字的偏財星雖強，但見刑沖，所以危機四伏，加上兔子性格溫馴，又沒有尖牙利爪，若逃跑不及，則可能會成為眾肉食動物的豐富晚餐。兔子有很好的彈跳力，所以恒指高低波幅會很闊，料有8,000點以上，於25,000點至26,000點有阻力、17,000點至18,000點有支持。

【春季：西曆2月4日至5月6日】

春季新機蓬勃，草木茂盛，作為草食性動物的兔子，活動力強，反映大市的交投暢旺、走勢強。然而兔子的彈跳力雖然很好，但始終不能拍翼而飛，反映大市或會有很多假好現象。

【夏季：西曆5月6日至8月8日】

夏季天氣炎熱，渾身是毛的的兔子，由於汗腺並不發達，所以很容易會中暑，因此活動能力也會相對下降，反映大市氣氛疲弱，然而兔子生性歡蹦亂跳，反映大市走勢未必會暴跌式向下。

【秋季：西曆8月8日至11月8日】

秋季雖然草木漸黃，但兔子們仍可從中攝入足夠的營養，然而金風送爽的天氣，卻令喜愛乾爽環境的兔子精神爽利，反映大市走勢強勁，或會迎來強勢反彈，再度活躍。

【冬季：西曆11月8日至2024年2月4日】

冬季山寒水冷，但擁有濃密毛髮的兔子並不怕冷，為了御寒，兔子會替換出更溫暖的長毛。然而兔子並不喜歡冬季，因冰滑的地面或厚實的積雪會使兔子難以逃脫敵人的追捕，而成為囊中物，反映大市或會面臨鋪天蓋地的利淡消息而應聲向下。

兔年的立春八字，五行屬水，所以兔年最旺的五行便是水，屬水的行業，包括有銀行業、濠賭業、旅遊業、汽車業等。

由於兔子喜歡挖掘洞穴，所以不利土，屬土的行業包括水泥業、建築業、地產業、基建業、收租業、物管業等，可能會是兔年最弱或反覆的行業。