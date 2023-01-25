新地旗下15大商場農曆新年生意額大升約30%

該集團執行董事馮秀炎表示，農曆新年與聖誕節相距不足一個月，乘著聖誕市道的暢旺，加上多項社交距離措施取消，兼香港逐漸全面通關，市面消費氣氛更見暢旺。總結1月19日至25日共7天新年檔期，旗下商場人流及生意額均明顯上升，並以潮流電子、金飾名錶、餐飲及藥妝生意表現理想。

餐飲方面，受惠於逐步復常通關及農曆新年節日，刺激食肆生意升幅超過三成，有中式餐廳表示，生意已回復疫前水平。至於金飾名錶方面，兔年「雙春兼閏月」等利好因素，亦帶動金飾銷情，營業額升近25%。藥妝店亦受惠香港與內地通關，對藥物及保健養生需求大增。

馮又指，新地商場舉辦多場新年倒數慶祝活動、旅客訪港禮遇、新春激減推廣活動及大型年宵市場等，帶動市民消費意慾，同時，受惠通關及跨境巴士重投服務，商場接待不少來自廣東省的旅客，主要為年輕家庭及情侶，有旅客一次過購入30多盒賀年食品禮盒，預計全面通關後，位於傳統旅遊區的商場如新太陽廣場的旅客比例可達約五成，而坐落於商業地段的apm商場旅客比例，料亦可達約一成。