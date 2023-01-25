去年12月本港舖位註冊量按月大跌約27%

受長假期等季節性因素影響，舖位投資者普遍持觀望態度。據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料，2022年12月本港商舖註冊宗數錄65宗，按月下跌約27%，註冊金額則約10.16億港元，按月微升約4.6%。

上月商舖註冊成交包括有深水埗鴻裕大廈天悅廣場地下5個舖位，以及尖沙咀新文華中心地下兩個舖位，分別以1.32億元及1.86億元成交。若按成交金額劃分，上月價值500萬以上至1,000萬元，以及2,000萬以上至5,000萬元的商舖註冊成交量，分別錄9宗及10宗，按月下跌約43.8%及約33.3%，為跌幅最大的兩個類別。

至於1,000萬以上至2,000萬元，以及500萬元或以下的商舖登記，則錄13宗及30宗，按月分別減少約31.6%及約21.1%。不過，12月再度錄得兩宗逾億元註冊成交，令註冊金額按月輕微上升。

若按地區劃分，上月各區商舖註冊登記宗數按月個別發展。跌幅最大地區為港島區，其次為九龍區，最新分別錄得7宗及40宗註冊成交，按月明顯下跌約61.1%及27.3%。不過，新界區12月錄18宗登記，按月升約12.5%。至於4大核心區包括中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀，上月共錄13宗登記，按月增1宗。

美聯旺舖董事梁國文稱，政府2023年來臨之際宣布多項防疫措施鬆綁，而內地亦於一月八日取消集中隔離安排，令中港變相實現「通關」。據該行統計，租賃成交量有回升迹象。在政府取消「疫苗通行證」等措施當日12月28日的前3周，商舖租務成交量只有40多宗，但之後3周，商舖租務成交量已激增逾八成至逾70宗，反映香港逐步復常後，部分商戶重拾信心，承租店舖以開展業務的意欲亦有所提升。

梁又指，由於內地個人遊及商務來港簽注需時，故短期內內地人來港數字未必會大幅上升，通關對舖市的提振作用需要一段時間才能反映，相信要待長假期過後舖市購買力才會逐步釋放。