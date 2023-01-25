陳錦興：華泰證券估值不貴　上望阻力位...

經過大幅波動的2022年，中港股市見底回漲，今年以來普遍走強，市場回暖帶動券商股展現升勢。

此外，政策面利好也推動券商股走升。中證監近日發布《證券經紀業務管理辦法》，自2023年2月28日起施行。《辦法》從經紀業務內涵、客戶行為管理、具體業務流程、客戶權益保護、內控合規管控、行政監管問責六個方面作出規定。《辦法》強調，經紀業務費率透明度需提升，規定收取的佣金不得明顯低於證券經紀業務服務成本，緩解券商的降費壓力；而強調加強對非法跨境經紀業務的日常監管，對違法違規行為，按照「有效遏制增量，有序化解存量」的思路，穩步推進整改規範工作，有利於傳統券商的業務擴展。

公司此前宣布「A+H」配股，募資不超過280億元，以補充資本支持各項業務擴張及其他營運資金需求。募資成功有助於緩解公司的指標壓力，促進投資、兩融等用資類業務擴張。現價市盈率約5.8倍，市帳率0.54倍，估值並不昂貴，建議9.8元吸納，上望阻力位11.5元，跌破支持位9元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)