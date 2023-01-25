和黃醫藥治癌藥與武田藥品達獨家許可　獲11.3億美元付款

據協議條款，和記黃埔醫藥(上海)將可獲得高達11.3億美元的付款，其中包括協議完成時4億美元的首付款和可高達7.3億美元的潛在額外的監管註冊、開發及商業銷售里程碑付款，以及基於淨銷售額的特許權使用費。

呋喹替尼在中國內地、香港和澳門由和黃醫藥銷售。

呋喹替尼是一種高選擇性、強效的血管內皮生長因子受體(「VEGFR」)-1、-2及-3抑制劑。呋喹替尼可通過口服給藥，並有潛力用於轉移性結直腸癌的各種亞型中且不受生物標誌物狀態影響。呋喹替尼用於治療難治性轉移性結直腸癌患者的FRESCO-2國際多中心III期臨床試驗已取得積極結果，並於2022年9月舉行的歐洲腫瘤內科學會(「ESMO」)年會上公佈。FRESCO-2研究在轉移性結直腸癌患者中達到了改善總生存期(「OS」)的主要研究終點，且一般耐受性良好。