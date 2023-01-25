東港城等新地12大商場營業額按年增長25%

新地代理(銷售及租賃)董事鍾秀蓮表示，農曆新年是傳統商場黃金檔期。隨着政府撤銷多項防疫社交距離措施，香港市面回復暢旺熱鬧，加上中港通關，刺激內地旅客來港消費意欲。自年三十至年初四5天期間，上述商場以食肆、賀年禮盒、參茸海味及時尚服飾等商戶最受惠。

12大商場於農曆新年期間推出多個賀年主題活動，斥資2,800萬港元推廣費搶攻新年消費旺季，同時，不少鄰近開放口岸及跨境巴士途經地點的商場，隨着關口開放及跨境巴士恢復營運，向來港的內地旅客送出價值達1,000萬元的消費獎賞。

另方面，新地代理租務副總經理孫雅茵亦指出，集團旗下屯門港鐵站V city及港鐵南昌站V Walk的商場人流及生意額，按年分別上升約15%及約13%。當中，海味及健康食品類別商戶亦特別受內地旅客歡迎，與聖誕旺季相比，生意額上升幅度達約33%。珠寶首飾及金舖亦因內地旅客能重臨，生意額比上季漲約20%。而整體食肆營業額較去年同期升幅超過18%。

事實上，兩個商場加大新年推廣投資額至逾680萬元，舉辦近20個新年活動，預料兔年整體生意額及人流均有雙位數字升幅。

沙田新城市廣場農曆新年斥資逾1,000萬元打造新春推廣及旅客優惠，該公司租務部副總經理許嘉雯稱，農曆新年4天假期，該商場整體人流及商戶營業額再報捷，按年錄得雙位數增長，人流上升約15%，生意額增幅更達約20%。