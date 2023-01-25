鷹瞳科技斥1450萬美元認購合夥權益

同日，IndexCap Med&Tech(以其普通合夥人身份及以其合夥每個有限合夥人不時的代理及實際授權人身份)及初始有限合夥人訂立有限合夥協議，以規管合夥人之間的關係，並規範合夥的管理。

成立合夥的主要目的為(i)識別、分析、投資、管理、以其他方式交易或實現直接或間接投資於普通合夥人認為合適的海外醫療健康及科技行業公司的證券、股份、權益及權益相關證券(包括但不限於可轉換債券及可轉換優先股)、債務證券及義務以及衍生工具；及(ii)在需要、權宜或合適的情況下進行一切行動及交易。

該公司是一家人工智能醫療器械公司。香港愛道主要從事本集團健康風險評估解決方案的銷售。合夥是一家英屬處女群島有限合夥，專注於投資普通合夥人認為合適的海外醫療健康及科技行業公司。預期該交易將入帳為該集團綜合財務狀況表非流動資產下的長期投資，且合夥將不會被視為該公司的附屬公司。

合夥的普通合夥人為IndexCap Med&Tech，一家英屬處女群島註冊商業股份有限公司。IndexCap Med&Tech隸屬於Index Capital(中國領先的財務諮詢公司)及其投資團隊，現時由高級專業人員組成，彼等擁有管理超過100億港元股權投資基金的實踐經驗。

該公司稱，通過投資於合夥，將能夠利用IndexCap Med&Tech及Index Capital的專業知識及資源物色海外市場上的投資目標，為其現有業務創造協同反應並發展本集團的海外業務。認為投資於合夥為本公司提供機會補全其於醫療器械、醫療及與其業務相關其他行業的戰略布局，提升其競爭力及鞏固其市場地位。