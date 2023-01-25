第一城兩房4年蝕112萬沽　傳皓畋兩房5年貶2成

踏入兔年樓市依舊蝕讓頻現。沙田第一城新春後已連錄兩宗同類個案。美聯黃錦瀚表示，該屋苑37座中層D室兩房戶，實用面積約304方呎，以518萬元售出，成交呎價約17,039元。據悉，原業主於2019年7月以553萬元購入物業，至今貶值6.3%。

此外，同屋苑8座低層C室兩房戶，亦於日前以約488萬元售出，較2018年買入價約600萬元，大幅低約112萬元，貶18.7%。

至於本月已錄多宗損手買賣的荔枝角美孚新邨，再有同類個案浮現。中原余考成表示，屋苑3期吉利徑8號高層B室，實用面積約509方呎，在農曆新年前以約613.8萬元易手，呎價約12,059元。原業主於2018年3月以719萬元入市，現帳面虧損約105.2萬元或約14.6%。

此外，何文田皓畋亦連錄虧損，消息指，2座低層C室，實用面積約917方呎，三房連套房間隔，以1,480萬元易手，呎價約16,140元。原業主於2016年9月以約1,803.01萬元一手買入，現帳蝕約323.01萬元。同屋苑7座高層C室兩房戶亦以1,460萬元沽，呎價約21,502元。較2017年12月一手價貶值約376.05萬元或約20.5%。