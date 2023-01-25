移民潮促盤源增、業主減價　港島康怡叫價按年瀉18%

樓市經過一年調整後，踏入兔年，全港10大二手屋苑放盤量按年大增約13%，在供應「豐足」下，入場叫價亦全線回落，當中有8個跌幅超過10%，半數跌價更達百萬元或以上。其中，鰂魚涌康怡花園最平放盤叫價按年大瀉近18%。

虎年樓價累積一定跌幅，加上供應增多，各大屋苑叫價都相應下跌。10個主要二手屋苑最新入場費，按年跌幅由1.6至17.6%不等，最低叫價由438萬至748萬元。

港島中價樓跌價情況最明顯，康怡花園現時入場費僅約700萬元，較去年850萬元低達150萬元。中原楊文傑表示，受移民潮影響，屋苑業主減價套現，叫價因而回落。資料顯示，項目兩房單位成交價，去年已跌穿700萬元。根據該行數據，現時放盤平均每方呎叫價，由去年約1.81萬跌至約1.5萬元，跌幅約17%。現時有約185個網上放盤，按年則少約9.8%。

同區太古城現時最平放盤叫價亦跌至約680萬元，較去年初低約120萬元。美聯吳肇基指，上述入場單位為鄱陽閣低層單位，實用面積約583方呎，每方呎叫價約11,664元。項目網上放盤現時有約483個，按年增約13.1%。

另外，鴨脷洲海怡半島有約225個網上放盤，按年多約13.1%。中原王昭康稱，入場放盤為一個實用面積約519方呎單位，開價748萬元。若與去年同期入場費約875萬元相比，已回落約14.5%。

九龍指標荔枝角美孚新邨，現時入場費約500萬元起，較去年1月低約16.7%。美聯吳志輝稱，隨着大市下挫，屋苑樓價同時下跌，現時有大量放盤，料業主反價機會不大，吸引買家入市。資料顯示，該盤現有約479個網上放盤，按年同期略增約3.9%。

放盤增多，對叫價造成壓力。據中原地產網放盤資料，10個主要屋苑現時放盤量共約3,333個，較去年1月約2,949個明顯增多，較疫情前2019年10月約1,227個，更激增逾1.7倍。而過去一年有6個屋苑放盤量增加，上車盤沙田第一城及天水圍嘉湖山莊增幅更達約51.5%及約34.1%。

沙田第一城虎年期間，成交價最低曾跌穿「4球」，為藍籌中最平入場費。項目現有約353個網上放盤，較去年同期增約120個。美聯翁凱傑表示，該盤去年交投大減，單月成交量曾跌至僅約20宗，放盤因而累積。他又指，貼市價放盤並不多，現時入場費438萬元起。若與去年500萬元相比，已跌約12.4%。

上車指標屋苑嘉湖山莊，現有約955個網上放盤，屬各項目中最多，而去年1月則只有約712個。中原文家輝稱，成交量萎縮，加上不少單位出租後，仍然繼續在網上放售，盤源因而向上，但料實際放盤量較少。據了解，項目入場費450萬元起，按年低約9.1%。

樓價已經回落，惟市場人士仍看淡後市。資深物業投資者伍冠流認為，通關對樓市刺激有限，因有關消息而入市的買家不多，反而利息今年繼續向上，同時，近期地價「大縮水」，反映發展商都是看跌為主。至於大批新供應將推出，市場出現求過於供情形，勢令樓市受壓，他估計，兔年樓價料跌約10%，若政府撤辣，跌幅會收窄至約5%。