太古城三房1308萬易手　呎價19235元

樓市交投氣氛好轉，價格亦趨穩定，新春期間買賣活躍的鰂魚涌太古城，最新有套三房單位以1,308萬元售出，呎價約19,235元，屬理想價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯范浩軒指出，鰂魚涌太古城啟天閣中層F室，實用面積約680方呎，套三房間隔，成交價約1,308萬元，呎價約19,235元，屬理想價成交。原業主於2010年以645萬元入市，現轉售帳面獲利約663萬元，單位升值逾1倍。

●中原陳家鴻表示，北角康麗苑高層B室，實用面積約924方呎，三房連套房間隔，成交價1,575萬元，呎價約17,045元。原業主於2016年以1,368萬元買入單位，持貨7年帳面獲利約207萬元或約15%。

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九龍區

●中原麥少基表示，何文田僑宏大廈高層D室，實用面積約840方呎，三房連套房間隔，享開揚市景，以1,050萬元易手，呎價約12,500元。原業主於2011年4月以755萬元購入上址，持貨近12年帳面獲利295萬元，單位升值約39%。

●中原王志忠指出，九龍站漾日居3座高層G室，實用面積約1,136方呎，三房連套房間隔，以3,218萬元沽出，呎價約28,327元。原業主於2016年10月以2,268萬元購入單位，持貨7年帳面獲利約950萬元。

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新界區

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田碧濤花園2期B座高層E室，實用面積約839方呎，套三房間隔，放盤一個半月減價40.2萬元或約4.1%，以980萬元成交，呎價約11,201元。原業主於2010年5月以580萬元連車位購入上址，現不連車位沽出單位。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒5座高層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，放盤一星期減價40萬元，成交價668萬元，減幅約5.6%，呎價約16,997元。原業主於2012年12月購入單位，持貨10年帳面獲利233萬元，單位升值54%。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山中心3座低層B室，實用面積約375方呎，兩房間隔，放盤4個月叫價530萬元，減30萬元，成交價500萬元，呎價約13,333元。原業主於2010年1月以193萬元買入上址，持貨13年帳面獲利307萬元，升值約1.6倍。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山居屋錦泰苑M座中層4室，實用面積約521方呎，兩房間隔，未補價第二市場放盤叫價約450萬元，最終零議價易手，呎價約8,637元。

●世紀21奇豐李仕明指出，大圍美盈苑中層8室，實用面積約445方呎，兩房間隔，原開價590萬元，放盤一個半月減45萬元，以545萬元未補價第二市場價沽出，呎價約12,247元。原業主於2017年5月以272.26萬元購入上址，持貨逾5年帳面獲利272.74萬元，單位升值約1倍。

●中原侯惠良表示，大圍金禧花園1月暫錄約3宗成交，屋苑3座低層G室，實用面積約328方呎，兩房間隔，去年11月放盤開價約518萬元，議價後以485萬元易手，呎價約14,787元。原業主於1998年以181萬元購入單位，持貨約25年帳面獲利約304萬元，升值約1.68倍。

●祥益黃慶德表示，屯門豐景園2座高層7室，實用面積約347方呎，兩房間隔，以420萬元成交，呎價約12,104元，低於市價。

●利嘉閣黃永全表示，元朗尚悅11座低層C室，實用面積約659方呎，三房連套房間隔，叫價約710萬元，減至約693萬元易手，呎價約10,516元。原業主在2012年以約583.2萬元一手買入單位，持貨近11年帳面獲利109.8萬元。

●利嘉閣呂國雄表示，元朗錦綉花園金竹東路雙號屋，實用面積約962方呎，以1,180萬元易手，呎價約12,266元。原業主於2012年以約635萬元購入，持貨10年帳面獲利545萬元，升值約86%。

●中原王勤學稱，元朗怡豐花園A座中層3室，實用面積約460方呎，三房間隔，開價570萬元，累減40萬元，獲上車客以530萬元承接，呎價約11,522元。

●美聯黃少明稱，將軍澳怡心園本月暫錄3宗成交，平均實用呎價約10,420元，屋苑3座中層B室，實用面積約601方呎，三房連套房間隔，最初於2021年10月開價680萬元放盤，終減價至575萬元成交，呎價約9,567元。

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