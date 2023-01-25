新盤長假銷情較去年活躍　粉嶺北項目連沽9伙最旺

新盤市場於新春期間交投向好，年初一至今(22至25日)4天長假期，市場錄約19宗一手成交，較去年農曆新年3天假期僅3宗買賣，明顯較為活躍。其中粉嶺北上車新盤期內連沽9伙最多，石硤尾新盤亦錄大額買賣。

●ONE INNOVALE-Cabanna農曆新年假期累沽9伙 套現3388萬

該盤今日沽出兩個單位，均為實用面積195方呎開放式戶型，其中D座6樓5室，以291.53萬元售出，呎價約14,950元。另一個單位為同座5樓5室，售價為290.68萬元，呎價約14,907元。

●緹山招標售地下花園大宅 成交價7068萬元

該項目目前累售40伙，佔全盤近九成單位，總成交金額逾64億元，平均呎價逾60,000元，現時尚餘5伙標準分層單位待售。

●嘉華温偉明：經濟活動復常 1月迄今一手成交已超越上月

一手成交量明顯有改善，1月截至23日一手市場已錄約396宗成交，已超越去年12月全月的273宗，料全月有機會錄約500宗一手成交，將按月上升近倍。相信一眾發展商於農曆新年後積極推盤，預期上半年將採先量後價的策略，樓市將逐漸整固，而在整體經濟逐步恢復下，料下半年樓價有機會從谷底反彈。

溫指出，踏入兔年，集團將有3個全新大型合作新盤推售，包括啟德海灣項目、啟德4A區2號項目及將軍澳日出康城第13期。另元朗錦田南錦上路站柏瓏III、以及將軍澳日出康城凱柏峰III亦於年內登場，涉及單位數目逾8,000伙。

其中，啟德海灣第1期有機會成為兔年首個開售的大型新盤，提供1,017伙，主打兩房戶，集團將密切留意市場變化而作出部署。