十大屋苑5日錄18宗成交　代理：假後二手樓更旺

中原指出，連同上周六年三十晚(21日)，十大屋苑於一連5天農曆新年長假期錄約18宗成交，以鰂魚涌太古城及沙田第一城各佔5宗最活躍。若單計周六、日(21、22日)則錄14宗買賣，成交量較對上一個周末減少約44%。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新年前中港兩地正式通關，防疫政策放寬市民生活開始復常，不少買家新年前已經偷步入市購買力逐步釋放，樓市小陽春正式確定，料假期後成交將更為熾熱。

太古城為新春期間交投最多的屋苑之一，中原趙鴻運指出，屋苑本月已累錄34宗成交，屋苑燕宮閣中層B室，實用面積約785方呎，三房連套房間隔，叫價約1,680萬元，終減300萬元，以1,380萬元易手，呎價約17,580元。原業主於2010年以約754萬元購入單位，持貨至今帳面獲利626萬元，單位升值約83%。

沙田第一城成交同樣暢旺，該行黎宗文表示，項目37座中層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，以518萬元易手，呎價約17,039元。屋苑睇樓量明顯增加，本月暫錄35宗成交，較上月同期升逾1.3倍。

中原柯勇表示，將軍澳新都城於長假期錄兩宗成交，均在周六、日錄得，成交包括2期5座中層A室，實用面積約646方呎，三房間隔，以900萬元易手，呎價約13,932元。

該公司陳繼成表示，東涌映灣園新年期間錄1宗買賣，為年初一售出的6座高層F室，實用面積約550方呎，兩房間隔，成交價540萬元，呎價約9,818元。