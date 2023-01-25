美股全線向下　微軟跌逾3%

曾在去年3月初大市回調期間建議投資者入市「撈底」的美股「神準分析員」、摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic表示，對美股看法「徹底負面」。美股周三(25日)早段全線受壓，道指跌236點，至33,497點；標指跌43點，至3,973點；以科技股為主的納指跌182點，至11,151點。

他指出，消費者正背負太多債務，利率將持續向上，去年所展現的韌性將逐漸減弱，建議將資金投放在國債和現金。

企業消息方面，全球最大軟件公司微軟(Microsoft)上季與個人電腦(PC)相關業務跌幅進一步擴大，加上雲業務增長前景放緩，拖累股價早段跌3.7%。

半導體大廠德州儀器上季收入按年下跌3.35%至46.7億美元，為2020年第三季以來首次再錄按年跌幅；今季收入指引介乎41.7億至45.3億美元，每股盈利指引介乎1.64至1.9美元，兩者中位數皆差過分析員預期，預示行業低迷景氣持續，其股價跌1.29%。

另一荷蘭半導體設備大廠ASML前景預期雖較正面，料今年首季收入介乎61億至65億歐元，並指整體市場在下半年將見反彈，惟股價亦跌1.5%。