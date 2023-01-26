東方日報B1：港股兔年紅盤勢旺

周四(26日)大年初五，是癸卯兔年港股首個交易日。由於農曆新年港股休市期間外圍股市做好，綜合業界預期，恒指紅盤交投暢旺，高開高收機會大，並有勢上衝去年6月高位22,400點水平。展望2月份，市場關注美國聯儲局議息幅度對國際資金流的啟示，不排除市況呈先升後回，入市策略宜掌握節奏短炒波幅；而刺激市況向上的利好消息，可能來自中港全面正常通關的進度，並為3月內地舉行的兩會營造良好氛圍。

回顧恒指對上4個兔年的首日紅盤表現，為兩升兩跌，升跌比率各50%，又以1975年最標青，升幅有8.5%；最曳是2011年，跌1.49%。

至於總結4次兔年的恒指表現，同樣是兩勝兩負，而且屬「梅花間竹」型的一升一跌。在1975年的乙卯年，恒指猶如賓尼兔「上身」，全年彈升近80%；及後1987年的丁卯年則撞正股災，當年埋單計插水近10%；不過在1999年己卯年，恒指又趕上全球科網熱潮，刺激指數全年狂飆近70%；至於最近的2011年辛卯兔年，恒指則受累歐債危機而回落近16%。若然這個韻律未變，今日有望迎來紅盤高收。

此外，翻查恒指過往12個農曆新年首個交易日表現，則合共錄得5次升市及7次跌市，表現最好的是2017年雞年，升幅為33%；最差的是2015年羊年，跌幅為22%。

事實上，多間大行自今年開局先後上調恒指目標預測，其中又以摩根士丹利最為進取，料恒指年內最牛見27,000點，國指目標亦由8,200點上調至9,100點。

資金流表現乃港股後市重大指標，自踏入2023年，外資持續配置中國市場，當中北向資金頻頻創新高，截至1月20日止累計多達1,100億元人民幣淨買入A股，單計1月的淨買入已超越去年全年淨買入900億元總額。內地股市將於下周一復市。南向港股通方面，雖則暫停至周五，若港股中長期升勢確立，不排除外資會接棒北水入市買貨，港股有望迎來「財源廣進」。

元宇證券基金投資總監林嘉麒則認為，由於美國企業業績勝預期，加上美匯指數跌返去年5月水平及內地春節假期氣氛不俗，利好人民幣及港股走勢，所以大市今日早段有力衝穿22,400點，資金或會炒作消費、旅遊等板塊。展望後市走勢，他則預期，恒指在1月底、2月初更機會見22,800點，之後才遇較大阻力。

香港股票分析師協會副主席郭思治亦指，恒指紅盤高開機會很大，並將劍指去年第二季的「小雙頂」，即亦去年4月4日的22,523點及6月28日的22,449點，能否高收要視乎資金入市取態而定。至於2月市況，他反指投資者要留神，因為畢竟恒指如無意外應連續3個月呈先高後低走勢，無貨者暫宜觀望。