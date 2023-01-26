渣打：首兩周亞洲發債250億美元　已超越上一季

渣打銀行大中華及北亞區債務資本市場部主管嚴守敬接受訪問時表示，今年初債市重拾動力，首兩個星期亞洲區(日本除外)的G3貨幣(美元、歐元及日圓)發行量已有250億美元，遠超去年第四季的140億美元，更追貼去年第三季的270億美元，可見過去積存的購買力或迎來復甦。

去年全球投資市場表現失色，相關債券發行規模按年銳減53.62%，至約1,600億美元。故回顧去年債市表現，嚴守敬直言市況為前所未見般惡劣，負面消息浪接浪，由年初的俄烏戰爭，再遇上內地因新冠疫情的封城措施，加上美國聯儲局展開加息周期。在息口未明的情況下，令投資者不願意進入長年期債市。與此同時，美債息出現長短息口倒掛，亦令發行人更加不願意發短債，使去年整體債券發行量銳減。

此外，內地實行較寬鬆的貨幣政策，息差因素影響，加上其他集資渠道暢通，亦降低內地發行人赴境外發債的意欲及數量。

不過，隨着市場息口預期觀點轉變，料聯儲局加息周期於今年中見頂，總加息幅度不會高於0.75厘，投資者亦開始提早鎖定長年期資產回報。以今年初由港府發行的綠色債券以及香港機場管理局的美元債為例，均為長年期債券更受歡迎。嚴守敬更指，是次機管局最長年期的10年期美元債受投資者追捧，形容「差不多整個亞洲市場的美元債參與者均有入市」。鑑於今年初債券發行表現勝預期，對其他發行人也有提振作用。