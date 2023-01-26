鄧建初：善用簡單技術指標　較為得心應手？

玉兔迎春，謹祝各位讀者及東網同仝兔年行大運，身體健康，萬事如意，財源廣進，心想事成。

在瞬息萬變的股票市場，充滿投資機會，但也陷阱處處。看似安全，霎眼之間跌個四腳朝天；市況危急，卻可以來個鯉魚翻身。有危就有機，在股票市場的確如此，不過入市出市的時機拿捏準確與否，需要有豐富經驗及輔助工具。

簡單就是福，太複雜的分析及技術指標，除了弄至消化不來而產生混淆之外，更可能臨場顧此失彼。頭肩底、以及250天俗稱牛熊線，就是簡單而實用的圖表分析工具。以近期大市走勢圖為例，前者升破頸線後，出現慣常的後抽，終於大幅上升至量度目標位22,000點。而後者升破250天線之後，亦未曾跌破該線之下而持續反覆上升，證明精通簡單而實用的圖表技術指標，應市時可以游刃有餘。

至於較複雜之強弱指數RSI，需要由以前的超買/超賣，進化至背馳現象，效果較好，但在屢屢背馳情況下，令普羅股民在近期高位卻步不敢入貨，也有人以為大市即將見頂而沽空期指、或買入睇淡之衍生產品ETF，因此而招致損手爛腳。

大戶炒股聰明之處，是洞悉散戶心理。很多時候即市都飄忽不定，不會立刻出現明確上升或者下跌方向，觀市者目迷五色，不知何去何從。翌日開市才出現突破信號，讓膽小如鼠的即日鮮散戶以為安全，紛紛追入已上升的股票，能否賺錢已是聽天由命了。

近期美股勢弱，港股偏強，應與去年疫情及國策有莫大關係。恢復通關帶來新氣象，資金流轉加快。內地政策風向轉變，大力扶持內房債務問題。而將科網巨企調整為公家與民企混為一體之經營方式，往後科網龍頭再度被整頓機會大減，一切還原基本面包括盈利、前景等元素，過往跌得太殘之股票，紛紛谷底回升甚多。

可惜的是，在上升市過程中，每日皆有很多股票逆市向下。根據初哥觀察所得，除非當日大升市，否則下跌股票數目經常佔總數達約40%之多，所以揀股票及出入市時間相當重要。慶幸的是，初哥於聊天室，今年所貼股票全中，算是夠運。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)