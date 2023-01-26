伍禮賢：發掘高息股有「招」可循

踏入2023年港股表現理想，恒指延續去年第四季以來升勢。在這段反彈過程之中，不少行業板塊累計升幅明顯，在市場處於相對高位下，投資者不妨繼續留意一些走勢相對落後的股份，部分高息股現階段仍存在較大的投資價值。隨着今年美國加息步伐放緩，債息有望回落之下，收息股就算業績基本面不變，都有息率向下或者是股價向上的空間。

在挑選落後高息股方面，以息率高低而擇，未嘗不可，惟投資者亦應從一些其他方面，以不同視角去選擇高息股。至於選擇高息股的業務前景，要有3個屬性。

派錢多過賺錢勢難持久

首先，需看業務模式的穩定性；其次為業績增長的可見性；第三為抵禦行業周期的防守性。如果企業業務不具穩定性、經常變更主營業務性質，那麼長線投資將成為空話；同時，如果企業連續派發高息，但業績卻未能延續增長，那麼高息一定會有停止的一日；而如果企業所處的行業性質具明顯的周期波動性，那麼在盈利上一定會表現起伏，不利於穩定派息的政策實施。

事實上，現時市場上亦有為數不少的股份，其派息金額高於每股盈利(EPS)。這種現象有機會是企業因一次性特殊事項，導致其當年派發一次性特別股息。但是，如果長期出現這種現象，則不利於長遠企業健康發展。即使其在派息上符合高息股類別，亦未必是高息股的首選。

運用上述原則，在選擇高息股上基本已經有一定把握。在此基礎上，配合另外兩大條件，可令高息股素質更勝一籌。

擁充裕現金流更為重要

第一個條件是選取高息股看企業現金流(Cash Flow)。俗語有云，現金為王。企業盈利能力的強弱，並不等同於現金流的強弱，例如企業的應收帳、無形資產增減、固定資產折舊等因素均可導致盈利變動，惟不會導致現金流的變化。而派息對於企業而言，是需要將現金真金白銀發放給投資者。因此，除了注重盈利，業務模式中現金流水平亦為選取高息股的重要考慮因素。

市場中，投資者可以運用股價/每股現金流之比率，去衡量一家企業的現金流水平。這個比例愈低，反映相對股價而言，企業的現金流水平愈充足。

第二個選取高息股的條件是看公司的派息政策。在這個層面上，不同公司或會對外公布其採取的派息態度，例如「積極平衡派息政策」、「平衡穩定派息政策」、「前序漸進派息政策」等等。之所以投資者需要留意這個因素的原因，是因為不管素質如何出色的企業，在十年一遇亦可，百年一遇亦可的情況中，總會有機會出現一些不可預測、突如其來的負面影響，例如過去3年影響全球的新冠疫情事件。

投資者可能會留意到，在一眾高息股業績普遍受到打擊的情況下，有的企業仍會在盈利出現因特別情況下跌，但維持其過往派息政策的情況。這種情況下，往往就是股神巴菲特的名言：「退潮的時候，你才知道誰在裸泳。」

中國光大證券國際證券策略師 伍禮賢(作者為註冊持牌人士)