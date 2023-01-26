龔成：如何令收入以「乘數」模式增長？

一般打工仔的人工升幅，都不會用「乘」這個字眼(即是倍增的意思)，如果加人工的幅度能超過通脹，已經可喜可賀了。只得幾個百分比的加幅都能滿足，原因是一般打工仔的加人工方式，都受一套金錢法則的影響，我稱為「加」的法則。

如果人工的增幅能以幾何級數上升，即倍計或某高速的百分比上升，我稱為「乘」的法則(有關「加」與「乘」詳見《80後百萬富翁》一書，這裏不詳談)。

--新收入來源--

首先，你可開發不同的收入來源，如做兼職、做小生意等，以提升額外收入。若你不想做額外工作而想增加收入，就要從本質裏着手。

想取得人工能倍升的工作，首先要從工種着手，不少工種受先天的限制，是無法將人工倍升的，所以你要想想，那些工種的人工有機會在將來有不錯的升幅，如一些較有前途的行業，或缺人手的行業，當然這情況不只是短期的。但要注意，你的考慮必須是長遠的，不要貪圖一時的高人工而誤長期發展。

另一種就是人工會因應你的表現而增加的工種，例如一些行佣金制的銷售人員，當銷售額增加時，人工的升幅可以的倍計的。

--層次上的升職--

另一種方法是「升職」，這不是只一般打工仔的升職，部分打工仔的所謂升職，很多時只是由初級升做高級，部分就算升到叫經理，人工的加幅亦少得可憐。

我這裏所講的「升職」，是你從原有職位升至有下屬的層級，而你的人工是會因下屬的表現與銷售額等而有所遞增的，例如保險公司的經理，他能從他的下屬的銷售金額中抽佣金。又例如走水貨的，由普通的水貨客「升職」到水貨阿頭，而人工能從他的下屬中抽取的。

若你不喜歡這種建立團隊的模式，只想集中提升自己，其實亦有方法令人工倍升。

方法就是提升自己的身價，例如一個電台節目主持人，身價可以由一萬到幾十萬都有，無論是司儀、髮型師、作家、設計師、風水師等，都能夠憑名氣及能力而提高身價。

當然，你要選擇你喜歡及適合你的行業，並提升知名度，努力及提升能力，就會成為專家，人工的升幅亦將會以倍計。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)