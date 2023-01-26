美股個別發展　比特幣升逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.3%，至101.6；港匯見7.8296；離岸人民幣(CNH)報6.7676；美元兌日圓處129.31；歐元報1.092，英鎊報1.2413。金價處1,948.12美元。布油報86.18美元，紐油報80.53美元。比特幣升2.3%，至2.3萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水近400點。

●道指收報33,743點，升9點或0.02%；標指收報4,016點，跌不足1點或0.01%；納指收報11,313點，跌20點或0.18%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報22,444點，升400點。

●即月恒生指數夜期上周五(20日)收報22,221點，升236點，高水176點，成交14,260張。

●紐約期油收報每桶80.15美元，升0.02美元或0.02%；倫敦布蘭特期油收報每桶86.12美元，跌0.01美元或0.01%。

●紐約期金收報每安士1,942.6美元，升7.2美元或0.4%。

●英國富時100指數收報7,744點，跌12點或0.16%；德國DAX指數收報15,081點，跌11點或0.07%；法國CAC指數收報7,043點，跌6點或0.09%。

●美司法部擬起訴Google非法壟斷數碼廣告市場。

●特斯拉第四季收入利潤創新高，惟汽車毛利不升反跌。

●維達國際去年股東應佔溢利7.06億港元，按年減少56.9%，末期息30仙。

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