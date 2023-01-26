金沙中國去年淨虧損擴至123億元
2023年01月26日 08:12
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（Getty Images圖片）
根據美國公認會計原則，金沙中國(01928)2022年第四季的淨收益總額按年減少31.7%，至4.39億美元；淨虧損3.48億美元，較2021年第四季淨虧損2.45億美元有所擴大。2022年全年淨收益總額按年減少44.2%，至16.1億美元；淨虧損擴至15.8億美元(約123.2億港元)，2021年淨虧損為10.5億美元。
2022年第四季的經調整物業EBITDA虧損為5,100萬美元，2021年第四季的經調整物業EBITDA則為7,400萬美元。2022年全年的經調整物業EBITDA虧損為3.24億美元，而2021年全年的經調整物業EBITDA則為3.38億美元。
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