金沙中國去年淨虧損擴至123億元

2022年第四季的經調整物業EBITDA虧損為5,100萬美元，2021年第四季的經調整物業EBITDA則為7,400萬美元。2022年全年的經調整物業EBITDA虧損為3.24億美元，而2021年全年的經調整物業EBITDA則為3.38億美元。

集團控股股東LVS主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein表示，於過去數周，旅遊限制已在澳門所有地區/市場全面解除。要準確量度復甦的潛在步伐仍然過早，但由於集團已目睹旗下的物業訪客量、博彩量、零售銷售及酒店入住率已有顯著改善，因此所有初期迹象均為正面。集團仍然看好澳門倫敦人及澳門四季的投資。集團新產品的質素亦將有助推動地區內的高價值旅遊業，特別是海外市場。