郭家耀：港股兔年挑戰兩萬五 科網股首選呢隻...
2023年01月26日 09:40
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港股在兔年首個交易日紅盤高開逾300點，安里資產管理董事總經理郭家耀表示，雖然近日外圍表現未算出色，但農曆新年前資金流向繼續有利大市發展，指數此前已衝破兩萬二關。市場憧憬今年內地經濟及企業盈利復甦，加上外資倉位偏低，現時仍有增持空間，預計港股今年有不俗表現，恒指有望上試25,000點水平，支持位則在19,000點，相信兔年波幅未必如虎年般大，整體維持平穩向上格局。
對於金價走勢，郭表示，美元強勢退卻，對金價有支持。另外，黃金有對沖通脹作用，持續吸引資金流入，加上息口有見頂迹象，對金價壓力將逐步消除。現時金價已企穩1,900美元，後市有望挑戰2,000美元甚至更高水平。相關股份值得留意，當中他看好紫金礦業(02899)。
郭又指，科網股近日有轉強迹象，市場期望經濟回穩，以及行業監管放寬，利好科網股盈利表現。當中他看好阿里巴巴(09988)，雖然股價由低位反彈不少，但估值較高位仍存折讓，加上螞蟻集團整改完成後，業務有望重回正軌，而電商業務亦可受惠內地消費回暖，目前估值仍有重估空間，不妨作為今年板塊首選。