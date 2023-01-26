郭家耀：港股兔年挑戰兩萬五　科網股首選呢隻...

港股在兔年首個交易日紅盤高開逾300點，安里資產管理董事總經理郭家耀表示，雖然近日外圍表現未算出色，但農曆新年前資金流向繼續有利大市發展，指數此前已衝破兩萬二關。市場憧憬今年內地經濟及企業盈利復甦，加上外資倉位偏低，現時仍有增持空間，預計港股今年有不俗表現，恒指有望上試25,000點水平，支持位則在19,000點，相信兔年波幅未必如虎年般大，整體維持平穩向上格局。