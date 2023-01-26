許繹彬：期望美國加息放緩　為兔年大市添生氣

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入兔年首個交易日，在此祝各位「兔氣揚眉，身體健康，一世富有，代代無憂」；香港在這悠長的農曆新年年假，與過去兩年對比，確實有大不同的感覺，維園行花市，黃大仙上香，車公廟參拜，大埔林村許願樹，全部因為不設人流限制的關係，四處歌舞昇平，市面上個個笑逐顏開，齊齊歡度佳節，一洗往年的頹風，此情景相信是所有港人的願望，祈求未來港人不再受任何事情拖磨，一起重建香港經濟，重振香港的繁榮。

談回香港股票市場，全球股市在香港及中國股市休戰的情況下，總算生性，尤以美股，完全沒有作出任何調整，反而節節上揚；此外，美聯儲官員指，有證據顯示通脹壓力將在今年進一步放緩，預期上半年將會放慢加息步伐，亦有傳下周的議息會議只會加0.25厘，更有可能在會議上決定甚麼時候停止加息；如此傳聞屬實，意味着困擾全球的美息美債，以及令全球匯市股市陷於困苦的年代，有望終於獲得解脫。