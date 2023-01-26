【高盛推介】騰訊抽升重上400元 資金兩邊部署
2023年01月26日 10:46
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高盛(亞洲)有限責任公司：兔年首個交易日祝各位兔年行大運！港股紅盤高開，騰訊控股重上400港元以上，是近半年的高位，現報400.8元，上升逾2%。
多間券商發表報告普遍認為騰訊去年第四季收入持平，維持「買入」或「跑贏大市」評級。
觀察個股輪證資金流向，騰訊連升幾日，資金以流入騰訊淡倉為主，上周5個交易日都有資金流入，合共逾2,700萬元。而上周五同時亦見資金流入騰訊好倉，當日有約200萬元流入。
行使價283元附近的騰訊認沽證是上周最多資金流入的條款，其面值較低，因此入場門檻都較低，投資者較易控制注碼，利用注碼控制風險，當中可留意騰訊沽(11849)。較貼價的騰訊沽則可留意騰訊沽(12198)，是行使價300元以上的認沽證最高槓桿之一，亦都適合短線部署。
騰訊認購證方面，貼價至輕微價外的面值都較高，甚至高於0.25元，投資者可考慮利用換股比率較高以降低面值，行使價438元附近，換股比率約500兌1的一批產品於6月份到期，槓桿跟其他行使價相近產品接近，當中可留意購(27060)。敏感度較高的選擇則可留意騰訊購(12266)。
騰訊購27060，行使價437.95元，2023年6月30日到期，實際槓桿6.8倍，低面值、貼價。
騰訊購12266，行使價455.2元，2023年7月4日到期，實際槓桿6.9倍，高敏感度。
騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6倍，行使價300元以上的認沽證最高槓桿之一。
騰訊沽11849，行使價283.75元，2023年5月31日到期，實際槓桿7.5倍，低面值、入場門檻較低。
騰訊牛50451，收回價375元，行使價372.2元，換股比率500，槓桿比率13.2倍，貼價、高槓桿。
騰訊熊69138，收回價420元，行使價423元，換股比率500，槓桿比率16.4倍，貼價、高槓桿。
騰訊熊69154，收回價450元，行使價453元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，遠熊。
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