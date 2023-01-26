史美倫預告：將推動多項工作　包括對外介紹香港

史美倫提到，她與港交所團隊上周到瑞士達沃斯出席世界金融論壇，向外介紹香港市場的優勢、說好香港故事，重申港交所一直發揮着連接世界及中國、連繫企業及投資者的重要角色。連同早前多次外訪，能親身為海外投資者及國際企業介紹互聯互通機制重要的新措施，包括將外國公司納入互聯互通、推出「互換通」等，並獲得非常好的反應。

她又指，港交所在去年底已在美國紐約開設辦事處，而歐洲的辦事處正在籌備當中，樂見港交所在連接中國的互聯互通機制及世界的招商工作這兩大核心工作有良好進展。

至於新興工作方面，她指出，未來會繼續推動綠色金融、提升市場的環境、社會及管治(ESG)水平，而去年推出的碳交易平台Core climate有好的開始，期望能吸引更多企業和業界參與。同時會進行市場教育，支持企業做好ESG的工作，以達致低碳及「淨零」(Net-zero)轉型。

另外，她表示，在中港兩地政府及監管機構及支持下，互聯互通機制去年有多項重大突破，有助鞏固香港作為國際金融中心地位。