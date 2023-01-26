港府：香港國際金融中心地位仍堅如磐石

香港迎來首個無社交距離限制嘅農曆新年，香港金銀業貿易場大年初五(26日)舉行嘅新春開市儀式亦終於對傳媒開放！金銀業貿易場理事長張德熙話，期望香港短期內實現全面免檢疫通關，一國兩制之下香港經濟有望蓬勃起來，對兔年前景充滿信心，並祝福各位事事如意、金銀滿屋！

貿易場今日首次邀請政務司司長陳國基主持新春開市儀式。佢致詞時恭祝大家新一年萬事勝意、金玉滿堂，佢話過去3年新冠疫情之下，各行各業備受考驗，但在國家帶領下香港得以穩步向前，經濟重拾動力。憑着背靠祖國、聯動世界嘅根基，香港國際金融中心嘅地位依然堅如磐石。

佢又為中港兩地月初起逐步通關感到高興，指兩地通關有望為香港重新注入動力，隨着兩地人流、物流及資金流更加活躍，金銀業發展大有可為。佢相信貿易場會把握新機遇，繼續開展新商品、拓展新客源，同時更好融入國家嘅發展大局，包括繼續推進廣州南沙黃金白銀珠寶小鎮項目，打造粵港澳大灣區嘅「黃金走廊」。

新春開市儀式難得對傳媒開放，為咗隆重其事，貿易場一眾監理事都打晒金色領呔上陣。除咗派出財神同香港少青步操管樂團，仲延續一貫傳統「晒冷」式展示出131公斤實金條，價值超過7,000萬港元！