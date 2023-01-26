港府：將辦大型活動吸引國際機構赴港　會盡快推出互換通

本港財金官員出席新春開市儀式時表示，自去年底起，香港與內地及世界恢復連繫，整個市場氛圍好轉。今年是兔年，而兔具機靈活潑的特徵，深信今年港股市場能吐氣揚眉，跳上新的台階、踏上新的水平。同時期望港府的合作夥伴多走出去，說好香港故事，並預告港府今年會舉辦多項大型活動，以邀請及吸引國際機構來港，並親身體驗香港蓬勃、充滿機會及具競爭力的市場。

他形容過去一年是「風高浪急的一年」，由於地緣政治局勢、能源及糧食價格飆升、通脹高企、世界主要央行加息、市場銀緊收緊等，導致金融市場大幅波動，但香港金融市場無論在任何風浪下，仍然非常穩健且有秩序運作，向全球顯示出本港金融市場有無比韌力。

他指出，香港是全球唯一一個匯聚國際資金、人才及中國市場規模等多項優勢的地方，未來要提升金融服務平台，並深信港交所會不斷加強上市平台的競爭力，包括推出容許特專科技公司的上市新規、激活創業板等，為不符合現有上市條例的科技企業、中小企業提供融資渠道。

他提到，國家支持香港發展，去年宣布的「互換通」、在港上市的外國公司納內港股通「南向通」範圍、部分港股通「南向通」股份可有港幣及人民幣雙軌制，並盡全力、盡快推出。