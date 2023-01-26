【高盛推介】比亞迪升逾5% 資金重新部署
2023年01月26日 11:42
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周四(26日)早段上升逾5%，暫時高見240.6港元的近4個月高位。
上周資金由比亞迪產品流走，周四早段見資金重新部署，經過股價上升後現時宜重新篩選產品，挑選合適行使價選擇。以2個月期以上作篩選，行使價280元附近是最高槓桿條款，屬輕微價外證，是合適的條款，提供約9倍槓桿，當中可留意比亞迪購(24467)。貼價證可留意比亞迪購(26231)，貼價證敏感度較高，更緊貼正股變化。低面值產品則可留意換股比率500兌1、長年期購(21896)。
認沽證方面，行使價188元附近是少數中期輕微價外、高槓桿條款，亦是今早最活躍條款，當中可留意比亞迪沽(29312)，是行使價170元以上、2個月期以上最高槓桿產品之一。低面值證則可留意價外、高槓桿沽(24652)。
比亞迪牛熊證方面，股價上升令原來的牛證都變得價內，槓桿較低，因此可轉移較新上市、貼價、高槓桿產品，例如比亞迪牛(69570)；熊證則可留意高槓桿比亞迪熊(68295)，收回價260元，是相近收回價產品最高槓桿，較遠收回的則可留意比亞迪熊(66844)。
比迪購24467，行使價279.08元，2023年3月27日到期，實際槓桿9倍，2個月期以上最高槓桿條款。
比迪購26231，行使價250元，2023年3月28日到期，實際槓桿7.8倍，貼價、高敏感度。
比迪購21896，行使價319.08元，2023年12月20日到期，實際槓桿4倍，低面值。
比迪沽29312，行使價188.78元，2023年5月23日到期，實際槓桿5.8倍，行使價170元以上、2個月期以上最高槓桿產品之一。
比迪沽24652，行使價167.78元，2023年5月25日到期，實際槓桿6.3倍，低面值。
比迪牛69570，收回價210元，行使價206元，換股比率500，槓桿比率7倍，貼價、高槓桿。
比迪熊68295，收回價260元，行使價264元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，相近收回價產品最高槓桿。
比迪熊66844，收回價290元，行使價294元，換股比率500，槓桿比率4.4倍，遠熊。
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