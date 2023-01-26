【高盛推介】比亞迪升逾5%　資金重新部署

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周四(26日)早段上升逾5%，暫時高見240.6港元的近4個月高位。

比迪購24467，行使價279.08元，2023年3月27日到期，實際槓桿9倍，2個月期以上最高槓桿條款。

比迪購26231，行使價250元，2023年3月28日到期，實際槓桿7.8倍，貼價、高敏感度。

比迪購21896，行使價319.08元，2023年12月20日到期，實際槓桿4倍，低面值。

比迪沽29312，行使價188.78元，2023年5月23日到期，實際槓桿5.8倍，行使價170元以上、2個月期以上最高槓桿產品之一。

比迪沽24652，行使價167.78元，2023年5月25日到期，實際槓桿6.3倍，低面值。

比迪牛69570，收回價210元，行使價206元，換股比率500，槓桿比率7倍，貼價、高槓桿。

比迪熊68295，收回價260元，行使價264元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，相近收回價產品最高槓桿。

比迪熊66844，收回價290元，行使價294元，換股比率500，槓桿比率4.4倍，遠熊。

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