港府：南向通引人民幣計價等措施上半年陸續出台

本港財金官員出席活動後表示，與內地的互聯互通機制今年會有更多新突破，其中「互換通」的籌備工作已準備就緒，將於短期內推出。至於港股通「南向通」納入外國公司和推出人民幣計價櫃台的措施，將在今年上半年陸續推出。

他指，去年環球股市不景，香港去年上半年的新股集資活動亦受一定程度衝擊，但下半年的動力大，特別是第四季，深信今年新股市場表現肯定會比去年好，而港交所亦會全力提升本港融資平台優勢，例如推出容許特專科技公司的上市新規；激活創業板，為中小企業，甚至初創企業提供融資渠道。

行政長官將於2月率團到訪中東，該財金官員指出，在地緣政治下，中東資金雄厚，亦非常有興趣分散投資，特別是來大中華地區及大灣區，認為這是互惠合作的良好機遇，惟未有回應此行目的是否包括招攬石油巨擘沙特阿美來港上市。

另外，他提到，儘管市場上仍有不明確因素，但隨着香港與內地、國際通關，市場氣氛已恢復，「人氣、財氣都旺了」，相信整體市道及經濟會比去年「好好多」，惟港府會全力以赴推廣香港，相關官員們亦會多加外訪，與外界介紹香港的優勢及機會，並會舉辦多項大型活動，邀請國際機構親自來港考察。