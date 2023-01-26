歐冠昇：年初至今10隻新股上市　IPO市場見復甦

左起史美倫及歐冠昇。

他相信，在互聯互通機制擴容下，包括將在港上市的外國公司納入港股通「南向通」等新措舉，會加強香港與國際的聯通，港交所未來會繼續提升市場的吸引力及競爭力。

港府下月將有代表團出訪中東，歐冠昇指出，港交所亦會隨團出發，作為去年10月出訪中東的跟進。

港交所主席史美倫補充，港交所一直致力「衝出香港」，強調在新冠疫情下，港交所團隊一直有進行外訪工作，向外推廣香港的優勢。除了吸引企業到港上市，也希望引來更多資金，而國際投資者對港交所旗下其他產品有興趣。

另外，歐冠昇坦言，去年是非常艱難的一年，並面對不同挑戰，但港交所收穫豐富，業績亦穩健。