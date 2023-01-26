歐冠昇：年初至今10隻新股上市 IPO市場見復甦
2023年01月26日 12:45
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左起史美倫及歐冠昇。
香港新股市場去年表現失色，香港交易所(00388)行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin)卻派「定心丸」，指出近期宏觀市況好轉，加上經濟重啟，投資者對亞洲及香港更感樂觀，去年12月有逾20隻新股掛牌，本月上旬也有10隻新股上市，可見本港新股市場已有復甦迹象，坦言復甦速度要取決宏觀經濟、市場需求等因素，難言時間表，但強調環球投資者對香港的興趣非常大，港交所現時仍有逾100宗新股等待上市。
他相信，在互聯互通機制擴容下，包括將在港上市的外國公司納入港股通「南向通」等新措舉，會加強香港與國際的聯通，港交所未來會繼續提升市場的吸引力及競爭力。
港府下月將有代表團出訪中東，歐冠昇指出，港交所亦會隨團出發，作為去年10月出訪中東的跟進。
港交所主席史美倫補充，港交所一直致力「衝出香港」，強調在新冠疫情下，港交所團隊一直有進行外訪工作，向外推廣香港的優勢。除了吸引企業到港上市，也希望引來更多資金，而國際投資者對港交所旗下其他產品有興趣。
另外，歐冠昇坦言，去年是非常艱難的一年，並面對不同挑戰，但港交所收穫豐富，業績亦穩健。