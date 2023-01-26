華爾街預言家：通脹年底料再抬頭　今年恐爆金融危機

外國傳媒報道，歐洲太平洋資本(Euro Pacific Capital)行政總裁、有「華爾街預言家」之稱的Peter Schiff警告，至今年底，通脹將再次抬頭，按年增長可能會超過去年高位。Schiff又指，經濟不會軟着陸，甚至可能在今年再次出現金融危機，聯儲局更擔心的是通脹惡化。

美國聯儲局今年料將繼續收緊政策，他預計聯儲局會在年底前轉向，不是因為當局在對抗通脹的戰爭中獲勝，而是因為投降。

財政部正以非常措施來緩解債務危機，財長耶倫曾表示，他們可以在6月之前完成這項工作。對於當中風險，Schiff分析指，危機是債務，而不是上限。上限將是解決方案的一部分，除非當局不斷提高上限或暫停，這樣就更深陷債務之中。真正的風險是債務上限再次提高，令美國最終陷入真正的主權債務和美元危機，原因是無人願意持有美國的債務或貨幣。

對於不少大型科企如亞馬遜、微軟等正在裁員，他認為去年開始的經濟衰退將在今年持續並惡化。

談及大宗商品，他指，投資者不應該只關注黃金，他建議購買黃金及銀。他又認為，黃金將在2023年上半年見2,000美元，銀的升幅將超過黃金。