道期向上 美匯指數企101水平
2023年01月26日 16:11
東網電視更多新聞短片
●美匯指數報101.64；港匯見7.8323；離岸人民幣(CNH)報6.7418；美元兌日圓報129.62；歐元企1.0917，英鎊處1.2405。金價報1,942美元。布油報86.25美元，紐油報80.41元。比特幣企2.3萬美元水平。道指期貨升30點。
●恒生指數全日收報22,566點，升522點或2.37%；國企指數收報7,706點，升223點或2.98%；科技指收報4,763點，升194點或4.26%。主板成交1,195億港元。https://bit.ly/3HvaNOC
-小米股價飆12%，生產汽車「十橫有一撇」？
-大和調升海倫司評級及目標價。
-中信証券指騰訊續降本增效等，利潤料可進一步改善。
●香港經濟：
-港府下月率團訪問中東，加強雙方商貿及投資。
-港府：南向通引人民幣計價等措施上半年陸續出台。
-港府：將辦大型活動吸引國際機構赴港，會盡快推出互換通。
●華爾街預言家：通脹年底料再抬頭，今年恐爆金融危機。
●英倫銀行據報同意向5,000名員工加薪，避免罷工風險。
●聯合國：今年全球經濟增長料放緩至1.9%。
●今年首幾周全球科技業已宣布裁近6萬人，全年更悲哀？
●南韓去年地價僅升2.7%，交易面積則挫33%。
●忙撲水！馬斯克傳尋求出售Twitter新股籌234億還債。
●受累晶片短缺，英國汽車產量逾60年最少。
●歐冠昇：年初至今10隻新股上市，IPO市場見復甦。
●美股：
-IBM去年收入創十年新高，仍計劃裁員3,900人。
●菲律賓上季經濟增長7.2%，優於預期。
●聯儲局副主席布雷納德成白宮首席經濟顧問熱門人選。