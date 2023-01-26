港股在兔年首個交易日(26日)紅盤高開，恒指高開341點，報22,386點，之後愈升愈有，更以全日高位22,566點收市，大升522點；恒指向上勢頭可否延續下去？A股下周一(30日)復市，北水屆時回歸，大市波動會否加劇？至於美國聯儲局2月初將議息，預期僅加息0.25厘機大增，如何左右大市？

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