【產經直播】港股兔年跳漲 升勢停不了？
2023年01月26日 16:23
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港股在兔年首個交易日(26日)紅盤高開，恒指高開341點，報22,386點，之後愈升愈有，更以全日高位22,566點收市，大升522點；恒指向上勢頭可否延續下去？A股下周一(30日)復市，北水屆時回歸，大市波動會否加劇？至於美國聯儲局2月初將議息，預期僅加息0.25厘機大增，如何左右大市？
科指進帳逾4%，跑贏大市。龍頭科技股ATMXJ領升，其中騰訊(00700)重上400元心理關口，收報406.8元。小米集團(01810)更強勁，急升12%，報13.34元，為表現最佳藍籌。小米汽車設計外洩，令市場憧憬該公司旗下汽車業務終有進展。網上流傳疑似為小米首款車型的圖片，小米公關部總經理王化回應確有保密的二級供應商設計文件外洩，並指所洩文件為早期招標過程的設計稿，並非最終設計，公司會嚴肅處理追責。小米走勢有後勁？
另外，電動車股亦都急升，比亞迪(01211)進帳6%，蔚來(09866)及小鵬汽車(09868)亦都大彈12%及10%。美國龍頭電動車企業業績勝預期，惟收入增速及電動車毛利率為疫後最低，呢個板塊升得穩唔穩陣？
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