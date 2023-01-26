仲量聯行：受惠通關　今年香港商用物業成交總額料升15%

仲量聯行最新研究報告指出，受經濟金融環境動盪影響，2022年亞太區地產投資總額較2021年下跌約25%，預計2023年投資總額將下跌約5%至10%。不過，香港物業投資市場料將受惠於與內地通關，今年商用物業的成交總額可望上升約15%。

該行香港資本市場部主管陳國章表示，兩地通關後，內地投資者開始重返香港，並物色投資機會，而新加坡資金同樣積極在港尋找投資物業。有投資者預期租金升幅，尤其商舖租金將超過加息幅度。預期今年本港投資物業的成交總額將上升約10%至15%。

亞太區酒店投資總額同樣預計將逆勢向上，2022年酒店投資已增長約10%至15%，隨着各國邊境重開，預計2023年將增長約6%。

該行亞太區首席研究官Roddy Allan指出，疫情臨近尾聲，市場對前景漸感樂觀，然而，隨之而來的是市場面對通脹、利息及地緣政治等因素，令投資者對前景趨審慎及關注。

該行有調查顯示，多達74%的受訪企業願意為有可持續發展認證的綠色辦公空間支付租金溢價，當中有約22%的受訪企業指目前已經使用綠色辦公空間。目前亞太區有認證的綠色辦公樓數量只佔甲級寫字樓存量約40%，不足以滿足企業淨零排放的承租需求。受訪企業希望在2025年前實現其資產半數以上達到或取得可持續發展認證。

另外，電子商務仍將是推動貨倉物流地產發展和升級的最大推動力，尤其在亞洲的新興市場，預計僅2023年就將有約2.78億方呎的新貨倉落成使用，以滿足不斷增長的市場需求。