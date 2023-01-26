AlipayHK：中澳交易筆數農曆新年升18倍　港人澳門消費創新高

隨着本港、內地和澳門三地放寬防疫措施，帶旺農曆新年旅遊旺季！支付平台AlipayHK表示，由除夕截至大年初三，用戶在內地和澳門交易筆數較上年農曆新年同期勁升18倍，交易人數亦飆升15倍。今個農曆新年，受惠於通關政策和AlipayHK聯合澳門政府推出優惠券計劃，港人在澳門使用AlipayHK消費人數、交易筆數和交易金額均創歷史新高。

期內，內地仍是港人最多使用AlipayHK的目的地，其次是澳門和日本。至於消費習慣方面，港人更傾向在內地用AlipayHK乘搭交通工具和購買生活物資，其中港人最喜愛用AlipayHK的「跨境乘車碼」搭乘深圳地鐵，其次是在便利店如7-Eleven、美宜佳購買即食食品和生活物資。在澳門則更傾向吃喝玩樂、買手信，麥當勞、咀香園餅家、OK便利店等都是最多港人消費的商戶。

香港市場方面，在農曆新年期間，AlipayHK與數十間商戶推出多重優惠，用戶合共領取近百萬張商戶優惠券，其中麥當勞、美心等餐飲商戶的優惠券最受歡迎。另外，今年AlipayHK更首次與商戶合作派利是，推出的多款商戶專屬和兔年限定利是反應熱烈，大受歡迎，由除夕至大年初三僅4日時間，超過60萬個限定利是封面被領取；其中透過商戶派發的利是，帶動用戶領取總值過千萬港元優惠券。