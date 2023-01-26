專家樓評：日薪制人士　買樓可否做9成按揭？

不少從事建造業的人士，如地盤、裝修工程，都以日薪出糧，由於跟隨自己「大佬」開工，不一定受僱於同一僱主，每月戶口可能有多於一筆出糧紀錄，對申請按揭到底有沒有困難？

其實，就算日薪出糧，一樣有機會做到高成數按揭。批核重點是客戶能否提供公司信，證明其上班日數是「固定」的，例如公司合約有寫明要每月上班多少天，而同時又能提供近3個月相同上班日數，相同薪金的證明，便有可能可申請90%按揭。

本行近期有個案，客戶每月固定上班20天，每天日薪1,500元，基本上每月固定月薪為3萬元，但客戶從來沒向公司索取糧單，只有每月戶口轉帳紀錄作證明，本行協助客戶整理文件時，提醒客戶要向公司申請取回糧單及公司信補充交件，便順利批出90%按揭。

不過，如若未能提供公司信作證明，又或是日薪「散工」，仍有可能做到高成數按揭，關鍵是能向銀行提供強積金供款證明，以證明每月上班的日數，銀行一般會以6個月平均去計算入息，由於每月上班日數不同，又沒有底薪，銀行不會視作「固定月薪」，是以多數情況下，最高只可以做80%按揭。

另外，如若申請人的「日薪」特別高，例如有數千元一天的話，有部分銀行會要求申請人同時提供專業資格證明，證明薪金的合理性，例如「建造業工人註冊證」及「建造業安全訓練證明書」作證明申請人是指定工種/技術，因而有較高的日薪。

按本行經驗，不少的建造業員工，特別是日薪制，或是現金出糧，入息證明文件都會較混亂，不作整理之下便去申請按揭，或會困難重重及要多次補交文件，如想申請過程順暢一點，建議在置業前便找專業人士查詢及幫忙整理文件。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣