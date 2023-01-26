【大鑊了】環球科企不足1個月再炒6萬人 Naspers擬裁員3成

Layoffs.fyi數據顯示，在不足一個月內，全球科企已裁減約59,448人，巨企如微軟以及谷歌(Google)母公司Alphabet，也在較早前分別宣布裁減約11,000名及約12,000名員工。對比起去年全球1,024家科技公司裁員154,336人，今年形勢恐怕比去年更加嚴峻。

Naspers及Prosus行政總裁Bob Van Dijk接受外媒訪問時坦言，宏觀環境變得更艱難，隨着利率上升，風險溢價也上升，資金成本發生很大變化。他表示，將削減其公司辦事處人手，包括香港、阿姆斯特丹及南非，裁員將持續12個月，大約15個地點會受到影響。

Prosus及Naspers於全球聘用約3萬名員工，但大多分布在投資組合裏，公司發言人對外表示無法提供全球各地公司辦事處僱用人數的數據，Bob Van Dij也未透露實際裁員規模。據報該企還尋求削減其投資的八十多家公司的成本，但實施的時間表和規模各不相同。

與此同時，上季業績遜預期的美國半導體設備生產商泛林集團(Lam Research)也宣布將在首季裁員約7%，全球約1,300名員工受影響。

該企管理層表示，目前客戶比較審慎，特別是記憶體晶片生產商，除了放緩生產線，延遲興建新工廠，以盡快渡過庫存過剩的局面，華府對內地施加的晶片封殺令也形成逆風，遂預計今年全球晶圓生產設備(WFE)市場將縮減約200億美元，至約750億美元。不過，公司又指，即使削減了整體開支，仍會往關鍵研發投放資源。