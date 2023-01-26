大埔廣場兩房減1千售457.9萬　揸6年帳蝕離場

二手交投轉急，但樓市仍有蝕讓。大埔廣場有兩房單位，僅減價1,000元，即以457.9萬元沽出，原業主持貨約6年，帳面仍蝕約12.1萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯范浩軒表示，鰂魚涌太古城啟天閣中層F室，實用面積約680方呎，套三房間隔，望園景，獲外區用家，並於農曆新年長假期間拍板承接，成交價1,308萬元，呎價約19,235元。

●中原劉子峻透露，鰂魚涌南豐新邨1月錄得4宗二手買賣，平均實用呎價約13,239元，屋苑5座中低層G室，實用面積約391方呎，兩房間隔，望樓景，以550萬元易手，呎價約14,066元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角半山富麗園B座高層4室，實用面積約660方呎，套三間隔，望樓景及山景，連車位成交價1,180萬元，呎價約17,879元，單位上月放盤叫價1,330萬元，最終減價150萬元成交，減幅約11%。

●利嘉閣黃祥湧指，堅尼地城泓都2座高層A室，實用面積約507方呎，兩房間隔，享全海景，以約1,200萬元易手，呎價約23,669元，新買家為準備結婚，原預算1,100萬元入市，最後在家人支持下購入上址。

●中原黃家俊稱，薄扶林碧瑤灣17座高層B室，實用面積約1,386方呎，套三房及工人套房間隔，望海景，以2,300萬元連車位易手，呎價約16,595元，原業主於2008年以1,248萬元買入，持貨約15年帳面獲利1,052萬元，單位升值約84%。

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九龍區

●中原袁顯岸稱，紅磡黃埔花園1月錄約25宗二手買賣，包括7期3座頂層戶，實用面積約663方呎，套三房間隔，望內園景，以815萬元成交，呎價約12,293元，原業主於2016年8月以約698萬元購入，持貨逾6年帳面獲利117萬元，期內升值約17%。

●中原葉文浩指，紅磡啟岸低層A6室，實用面積約269方呎，一房間隔，擁開放式廚房，望內園景，議價後減至518萬元易手，呎價約19,257元，對比去年11月同類型單位低層B5室以488萬元低位成交，樓價已回升約6%。

●世紀21家天下黎振傑透露，西南九龍帝峯‧皇殿1座中層B室，實用面積約1,174方呎，套四房間隔，以2,720萬元沽出，呎價約23,169元，原業主於2011年8月以2,010萬元購入，持貨逾11年帳面獲利710萬元，期內升值約35%。

●中原許永生表示，長沙灣昇悅居1月暫錄10宗買賣，包括5座高層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，享內園景，最初開價838萬元，農曆新年期間反價至843萬元成交，呎價約16,149元。

●利嘉閣邱家仁指，長沙灣居屋凱樂苑E座低層8室，實用面積約391方呎，一房間隔，望園景，未補價第二市場以約426萬元成交，呎價約10,895元，原業主於2019年9月以約242.38萬元一手購入，持貨約3年多帳面獲利約183.62萬元，物業升值約76%。

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新界區

●中原李嘉龍稱，大埔廣場5座低層B室，實用面積約424方呎，兩房間隔，放盤時開價約458元，雙方議價後以457.9萬元沽出，呎價約10,800元，新買家為上車客，原業主則於2017年以470萬元購入，持貨約6年帳面蝕讓約12.1萬元離場。

●中原徐家倫表示，大埔白石角雲滙1期3座中層A3室，實用面積約381方呎，一房間隔，開價約670萬元，議價後以642.8萬元易手，呎價約16,871元，新買家為上車客，原業主2019年以約716萬元購入，持貨約4年帳面獲利73.2萬元，期內升值約10.2%。

●美聯黃家迎透露，將軍澳中心2座高層A室，實用面積約465方呎，兩房間隔，享海景，年初開價850萬元放盤，終減價20萬元，以830萬元易手，呎價約17,849元，原業主於2003年1月以185萬元購入，帳面獲利645萬元，單位升值約3.5倍。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳富麗花園2座高層H室，實用面積約410方呎，兩房間隔，叫價近日調整至600萬元，現獲區內買家以552萬元承接，呎價約13,463元。

●利嘉閣溫錦駒表示，將軍澳嘉悅2座低層G室，實用面積約739方呎，套三房連工人套房間隔，望市景，開價約1,220萬元放售，略減約8萬元，以約1,212萬元成交，呎價約16,401元。

●利嘉閣鄭啟聰指，將軍澳新寶城5座高層C室，實用面積約378方呎，兩房間隔，開價約690萬元放售，原業主欲加快套現換樓，近期累減約108萬元，以約582萬元成交，呎價約15,397元，新買家屬區外用家。

●美聯黃少明稱，將軍澳夾屋叠翠軒2座低層G室，實用面積約614方呎，套三房間隔，自由市場價588萬元易手，呎價約9,577元，原業主於2014年4月以300萬元購入，當時未補地價。

●香港置業傅志煌表示，將軍澳天晉IIIA第5A座低層D室，實用面積約361方呎，一房間隔，望公園景，以730萬元放盤約兩個月後獲外區客接洽，雙方零議價易手，實用呎價約20,222元，新買家為首置客，睇樓兩次後決定入市。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區1月暫錄約112宗二手買賣，按月增約18%，迎海本月暫錄約16宗成交，其中迎海．星灣御16座中層B室，實用面積約546方呎，兩房間隔，開價約1,000萬元，議價後售990萬元易手，呎價約18,132元，約4年帳賺約22萬元。

●中原歐偉基指，大圍區1月暫錄約41宗二手買賣，其中盛世5座南翼中層A室，實用面積約688方呎，套三房間隔，原先叫價約1,200萬元，日前議價後以1,160萬元獲承接，呎價約16,860元，新買家為同區換樓客。

●美聯談澤成表示，大圍金獅花園2期B座中層1室，實用面積約306方呎，兩房間隔，享山景，區內上車客趁新年假期入市，以399.8萬元購入，呎價約13,065元。

●中原陳浩華稱，粉嶺逸峯1座中層C室，實用面積約638方呎，套三房間隔，開價約900萬元，議價後以860萬元易手，呎價約13,480元，累減約40萬元，新買家為同區用家，己於區內睇樓一段時間，怕遲買會貴，即決定入市自用。

●祥益林家倫指，天水圍居屋天富苑O座高層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內首置白居二中籤者，見單位位於高層，原業主已移民，但不急於放售，表明善價而沽，上述買家未補價第二市場以450萬元購入自用，呎價約6,923元。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋新圍苑D座中層2室，實用面積約645方呎，三房間隔，累積減價達85萬元，獲區內綠表客決定以350萬元購入自住，呎價約5,426元。

●中原余仲平表示，荃灣城市廣場A座中層2室，實用面積約745方呎，三房間隔，以1,100萬元放盤，減至1,035萬元沽出，呎價約13,893元，累減65萬元或約6%，新買家為同區客，見上址景觀吸引，有裝修，睇樓當日即決定入市自用。

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