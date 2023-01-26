新盤銷情續旺 鴨脷洲項目四房戶售逾1.83億
2023年01月26日 21:25
東網電視更多新聞短片
踏入兔年，豪宅新盤成交繼續活躍。鴨脷洲項目最新以逾1.83億元售出一伙四房大單位，成交價料為鴨脷洲標準分層戶新高。另旺角新盤單日連環沽出6伙，共涉4,386萬元。
●鴨脷洲凱玥四房逾1.83億元沽
景泰富集團(01813)與龍光集團(03380)合作發展、已屆現樓的鴨脷洲凱玥，周四(26日)錄得發售以來第2宗成交，以逾1.83億元沽出一伙大單位。上述為第3座10樓B室，實用面積3,627方呎，採四房連書房間隔，連1個車位，成交呎價約50,531元，成交價料為鴨脷洲標準分層戶新高。資料顯示，買家採用180天現金付款計劃入市。
●旺角利奧坊‧壹隅連沽6伙 單日套現4,386萬元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周四(26日)錄得6宗成交，總成交金額為4,386.67萬元。當中，1座5樓A室，為實用面積447方呎，兩房連儲物室間隔，成交價947.7萬元，呎價約21,201元。
●觀塘凱滙連天台戶售2,080萬元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙亦於周四(26日)售出1伙連天台特色戶。上述為第2座55樓M室，實用面積880方呎，採三房連儲物室間隔，連724方呎天台，最新以2,080萬元成交，呎價約23,636元。
●啟德尚‧珒溋四房3,700萬元沽
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，周四(26日)沽出第1座31樓A室，為實用面積1,072方呎的四房單位，以3,700萬元成交，呎價約34,515元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期一房售526萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，最新售出6A座8樓B1室，實用面積356方呎，一房連儲物室間隔，成交價526.24萬元，呎價約14,782元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期月內暫沽約139伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，單日連錄4宗成交。當中，D座16樓2室，實用面積367方呎的兩房戶，成交價544.79萬元，呎價約14,844元。月內暫沽約139伙，吸金逾6.4億元。
●荃灣西逸璟．龍灣個別單位增加折扣
中國中冶(01618)旗下已屆現樓的荃灣西逸璟．龍灣，最新上載修改價單，取消60天付款計劃，並增加3伙指定單位的折扣金額。當中，2座3樓G室，實用面積522方呎，兩房間隔，原本提供約28.5萬元折扣，最新折扣金額增至104.2萬元。