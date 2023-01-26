美股高開　道指漲157點　中概股發威

美國經濟增長勝預期，美股3大指數早段向好，道指升157點，報33,901點；標指升33點，報4,049點；以科技股為主的納指升164點，報11,477點。港股夜期報22,628點，升48點；高水61點。

熱門中概股多數上揚，納斯達克中國金龍指數漲1.7%，萬國數據、嗶哩嗶哩(B站)漲逾7%，蔚來、理想汽車、小鵬汽車均漲逾5%。

儘管美國經濟增長勝預期，惟聯合國報告認為，今年全球經濟增長將會放緩，並同時影響到發達及發展中國家，更點名指美國、歐盟等發達經濟體增長將放緩，間接衝擊世界經濟。報告又指，面對多重危機，各國應加強合作，在為發展中國家提供財政援助、減輕債務負擔方面投入更多。

展望後市，瑞銀財富管理首席投資總監Mark Haefele表示，美股目前尚未完全反映今年企業盈利倒退的預期，因此就風險回報而言不值博，他繼續保持對美國股票、科技行業最不看好的立場。他亦指出，雖然近期物價升溫壓力有所回落，但美國的勞動力市場仍然緊張，意味着投資者對通脹及聯儲局繼續收緊政策的擔憂可能會繼續存在。

美國商界對經濟前景一致悲觀，就算業績表現再好，也不忘節省成本！「元祖級」科技企業國際商業機器(IBM)上季即使按年多賺16.25%，仍預告將向3,900名員工派「大信封」，約佔整體員工人數1.5%，涉及費用3億美元(約23.4億港元)。

IBM於截至去年12月底止第四季純利27.11億美元；來自持續營運業務盈利28.69億美元，按年升16.53%；經調整每股盈利3.6美元，符合預期。上季IBM收入按年微跌0.02%至166.9億美元，高過市場預期，這一數據已包括美元升值所帶來逾10億美元收入損失。雖然受美元強勢的不利影響，但全年計IBM的收入增速仍達5.54%，創下10年來最快增速。

IBM估計，明年全年收入將維持「中單位數增長」，皆因美元近期有所回軟，對收入的衝擊料將減弱。IBM股價跌3.77%。

好不容易捱過新冠疫情的美國航空業，又迎來另一場寒冬。此前因暴風雪而取消大量航班的西南航空公布，上季虧損達到2.2億美元(約17.16億港元)，按年由盈轉虧。該企行政總裁Bob Jordan表示，去年12月航班取消量多達1.67萬班是虧損主因，其股價挫3.28%。