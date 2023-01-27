東方日報B1：港股大展鴻「兔」 紅盤飆五百
2023年01月27日 00:03
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港交所昨舉行新春開市儀式，在醒獅環節加上「醒兔」(左二)，寓意新一年股市「動若脫兔」。
港股癸卯兔年首個交易日「兔躍新程」，恒生指數紅盤高開341點，升幅曾縮至284點，尾市再發力，全日狂升522點或2.36%，並以高位22,566點收市，一洗艱「虎」頹風，連續第3個農曆新年紅盤高收，創近11個月高位。
國企指數收報7,706點，升223點或2.98%；科技指數收市漲194點或4.26%，報4,763點，是逾6個月以來首次重上4,700點關口。即使內地仍在休假「北水」暫缺席，大市成交仍有過千億元的規模，達1,197.17億元，較上一個交易日增加25.64%。
大型科網股領漲，市場流出小米集團(01810)旗下小米汽車保密資料，涉及首款車型的部件圖片，帶挈其股價收市飆12.47%，是表現最佳藍籌。騰訊控股(00700)重上400元大關，收報406.8元，升3.82%。京東集團(09618)及美團(03690)分別上揚2.76%及2.55%；阿里巴巴（09988）漲1.03%。
車股「踩油」，蔚來(09866)及理想汽車(02015)抽升逾12%；吉利汽車(00175)向母企收購馬來西亞車企寶騰，以開拓東南亞市場，連同據報有意收購福特汽車旗下一家德國工廠的比亞迪股份(01211)齊齊升超過6%。
展望今年，本港財金官員深信，香港股票市場一定「兔」氣揚眉、「兔」躍如飛，跳上新台階，踏上新水平；又指隨着香港與內地、國際通關，市場氣氛已經恢復，「人氣、財氣都旺了」，相信整體市道及經濟會比去年「好好多」。
財金官員又預計，今年與內地的互聯互通機制會有更多新突破，其中，「互換通」的籌備工作已準備就緒，將於短期內推出。至於港股通「南向通」納入外國公司和推出人民幣計價櫃台的措施，將在今年上半年陸續出台。
香港交易所(00388)主席史美倫預告，在復常的路上，將會推動許多工作，包括對外推廣香港，該所去年底已於紐約開設辦事處，而歐洲的辦事處正在籌備當中。即使在新冠疫情下，港交所團隊一直有進行外訪工作，除了吸引企業到港上市，也希望引來更多資金，而國際投資者對港交所旗下其他產品有興趣。
本港新股市場去年失落環球集資榜首寶座，港交所行政總裁歐冠昇派「定心丸」，指出近期宏觀市況好轉，加上經濟重啟，投資者對亞洲及香港更感樂觀，去年12月有逾20隻新股掛牌，本月上旬也有10隻新股上市，可見新股市場已有復甦迹象，坦言復甦速度要取決宏觀經濟、市場需求等因素，難言時間表，但強調環球投資者對香港興趣非常大，現時仍有逾100隻新股等待上市。
他相信，在互聯互通機制擴容下，包括將在港上市的外國公司納入港股通「南向通」等新措舉，會加強香港與國際的聯通，港交所未來會繼續提升市場的吸引力及競爭力。
另外，港府將於2月率團到訪中東，歐冠昇指出，港交所亦會隨團出發。至於是否繼續招攬石油巨擘沙特阿美來港上市，他沒有正面回應，僅指希望與當地市場繼續展開對話。