東方日報B1：港股大展鴻「兔」　紅盤飆五百

港股癸卯兔年首個交易日「兔躍新程」，恒生指數紅盤高開341點，升幅曾縮至284點，尾市再發力，全日狂升522點或2.36%，並以高位22,566點收市，一洗艱「虎」頹風，連續第3個農曆新年紅盤高收，創近11個月高位。

國企指數收報7,706點，升223點或2.98%；科技指數收市漲194點或4.26%，報4,763點，是逾6個月以來首次重上4,700點關口。即使內地仍在休假「北水」暫缺席，大市成交仍有過千億元的規模，達1,197.17億元，較上一個交易日增加25.64%。

展望今年，本港財金官員深信，香港股票市場一定「兔」氣揚眉、「兔」躍如飛，跳上新台階，踏上新水平；又指隨着香港與內地、國際通關，市場氣氛已經恢復，「人氣、財氣都旺了」，相信整體市道及經濟會比去年「好好多」。

財金官員又預計，今年與內地的互聯互通機制會有更多新突破，其中，「互換通」的籌備工作已準備就緒，將於短期內推出。至於港股通「南向通」納入外國公司和推出人民幣計價櫃台的措施，將在今年上半年陸續出台。

本港新股市場去年失落環球集資榜首寶座，港交所行政總裁歐冠昇派「定心丸」，指出近期宏觀市況好轉，加上經濟重啟，投資者對亞洲及香港更感樂觀，去年12月有逾20隻新股掛牌，本月上旬也有10隻新股上市，可見新股市場已有復甦迹象，坦言復甦速度要取決宏觀經濟、市場需求等因素，難言時間表，但強調環球投資者對香港興趣非常大，現時仍有逾100隻新股等待上市。

他相信，在互聯互通機制擴容下，包括將在港上市的外國公司納入港股通「南向通」等新措舉，會加強香港與國際的聯通，港交所未來會繼續提升市場的吸引力及競爭力。

另外，港府將於2月率團到訪中東，歐冠昇指出，港交所亦會隨團出發。至於是否繼續招攬石油巨擘沙特阿美來港上市，他沒有正面回應，僅指希望與當地市場繼續展開對話。