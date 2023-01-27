受通脹所困　聯合國：緬甸栽種鴉片面積大幅增加

外媒報道，受通脹、原材料價格上升及當地不穩定的政治及經濟的影響，緬甸當地的罌粟花栽種面積在過去兩年大幅上升，且出現「栽種密度愈來愈高、管理亦愈來愈具規模」的情況。

聯合國發表最新的調查報告指出，過去緬甸的罌粟花多為小範圍栽種，出現於主要農業區外圍，並遠離村落及疏於管理；不過去年最新發現，當地所種的罌粟方式漸趨精緻，栽種範圍及密度亦愈來愈高。

以撣邦(Shan State)為例，與2021年相比，2022年的罌粟花田面積增加超過30%；當地罌粟花田佔全國罌粟花田面積的84%。

報告指，2022年緬甸的罌粟花田的面積大約是4.01萬公頃，按年增加33%。從2014年以來，緬甸的罌粟花田面積持續下降，到2020年達至新低，惟去年起出現反彈迹象。

調查人員分析，緬甸經濟在去年面臨一連串壓力，外有俄烏戰爭加劇當地原材料及油價上升，影響緬甸貧窮和鄉村人口生計；加上自緬甸2021年發生軍事政變後，當地不穩的政治局勢影響當地通脹；同時種植罌粟製成鴉片能一定程度上保證農民收入，使當地人重新栽種罌粟。

報告認為，緬甸再度興起栽種罌粟，會影響湄公河下游區域的的經濟，指要「對抗栽種罌粟的趨勢，必須加強改善農民的生計」。