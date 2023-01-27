【東方產評】國金中心莫自詡　當好樞紐為人譽

過去幾年香港風雨飄搖，好不容易，如今社會已回復穩定、新冠疫情漸過，市道有序復常。惟國際形勢仍詭譎多變，面對美國主導的反全球化趨勢，香港的「國際」戰略也得因應大勢轉變作出修正，藉着加強中港兩地與亞洲地區的聯繫來鞏固實力。港府官員在自詡國際金融中心且地位「堅如磐石」，實情香港這幾年面對嚴重的人才與資金流失，並非官員們到海外走走，在街頭宣揚，就能重拾失去的競爭力。港府得實事求是，盡快幹出成績，當好作為中國境外一個集金融、貿易、運輸、文化、科技等多功能的國際樞紐，則不用自吹自擂，自能吸引世界人才與錢財，並為人所譽。

香港經濟這幾年可以用「七勞八損」來形容，先有2019年的社會動盪，令旅遊休閒中心與國際都會形象大打折扣，更成為中美博弈的夾心，被美國終止給予貿易上的特殊地位，地緣政治風險前所未有。繼而是2020年新冠疫情爆發，期間香港防疫政策得緊貼中國而非國際，致受內地奉行的「動態清零」防疫政策所左右，即使去年初國際上多個主要城市已重新開放，香港仍在搞嚴厲防疫，無法與國際接軌，大大打擊人流與資金流，結果加劇走資潮和移民潮，同區競爭對手新加坡躺着也發達，頓成大贏家。

沒有足夠的國際人才與資金匯聚，香港作為國際金融中心的競爭力，幾可肯定是難以復原的，這是不折不扣的事實，盡快恢復正常的國際連繫才見出路。幸而，去年底內地終於放棄「清零」，香港亦已停止大部分防疫措施，如今正候兩地全面恢復通關，一直掣肘着這個國際都會重返舞台的「緊箍咒」，終於解開。

面對這幾年失去的競爭資源，運作復常的香港，首要當然是追回失地。中美博弈是長期鬥爭，反全球化、去美元化等國際大趨勢之下，香港既定位為國際都會，也得適應外部變化，調整發展戰略。始終美國在搞分裂而固霸，中港理所當然是處於同一陣線來應對。加強兩地在金融、科技、貿易等的聯繫，協助內地金融市場改革開放升級引資，並藉着加強與東盟、中東等區域的金融聯繫，以彌補中美脫鈎下造成的商機缺口。

凡此種種，大量工作等着港府跟進，得全面提升管治水平，全方位統籌、高效推進，這非但影響到香港的前途，也關係到國家大戰略，容不得有半點差池。

港官繼續停留在昔日的榮景，仍在自詡為國際金融中心地位且地位穩固，一定程度反映危機感與戰略視野的不足，實情香港得在百年變局下，以重塑新時代國際金融、貿易、運輸、文化與科技中心為發展目標。未來世界經貿金融發展中心向東移、科技興國、能源革新、製造業數碼化、智能化、半球化，都是前所未有的挑戰與機遇，得放下對過去的自滿，順應大勢重新出發。

所謂「心態決定境界，態度決定高度」，港官們得深刻反思，認清大局，認真打好這場經濟戰役，莫成千古罪人。